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富邦金創十大紀錄 上半年每股大賺8.29元 穩坐每股獲利王寶座

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
富邦金創十大紀錄 上半年EPS海賺8.29元 穩坐每股獲利王寶座。(鉅亨網資料照)
富邦金創十大紀錄 上半年EPS海賺8.29元 穩坐每股獲利王寶座。(鉅亨網資料照)
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富邦金控 (2881-TW) 今 (11) 日公布 6 月自結獲利，單月稅後純益達 128.7 億元，雖然小輸國泰金，但與自身相比、較去年同期大幅成長 324%。累計上半年稅後純益 876.61 億元、EPS 8.29 元，續居金控每股獲利王寶座，且也寫下十大破紀錄的好成績。

富邦金表示，6 月雖認列一次性未分配盈餘稅款 21.4 億元，自結稅後純益仍達 128.70 億元，較去年同期大幅成長 324%。累計今年前 6 月稅前純益達 1026.02 億元，為該金控首度在上半年即突破千億元大關，為第一項紀錄，前 6 月稅後純益達 876.61 億元，較去年同期大幅成長 135%，每股盈餘 (EPS) 為 8.29 元，富邦金控前 6 月稅後純益及每股稅後純益均續創歷史新高紀錄，為第二、三項紀錄。

富邦金子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前 6 月獲利同步寫下歷史新高，再寫三項紀錄，其中，金控主要獲利引擎富邦人壽前 6 月稅後純益已超越去年全年獲利，富邦產險 6 月單月獲利創下單月歷史新高紀錄，為第七項紀錄；富邦金控及子公司富邦人壽單月獲利亦創下歷年同期新高，為第八、九項紀錄。

富邦金控 6 月底合併淨值約 8,430 億，普通股每股淨值達 75.15 元。富邦人壽 6 月底合併淨值約 5870 億元，人壽 6 月底合併淨值為歷年最高，則創下第十項紀錄。

截至 6 月 30 日，富邦金控已取得日盛金控 55.76% 股權，而富邦金於 6 月認列日盛金投資收益 2.4 億元。

富邦人壽上半年獲利、淨值雙創新高

金雞母富邦人壽 6 月稅後純益為 93.77 億元，較去年同期成長 245%，累計前 6 月稅後純益 657.06 億元，較去年同期成長 181%，主要受惠於資本市場操作表現良好。

富邦人壽表示，6 月份台股反映歐美復甦商機，當月大盤指數緩步上揚，富邦人壽維持彈性操作並持續實現投資獲利，本月處分投資部位的實現獲利約 82 億元，主要來自國內外股票及基金，帶動人壽淨值逾 5700 億元創歷史新高，淨值比率高於 10%，RBC 初估超過 300%，資本水準維持良好。

債市投資方面，持續利用美債自年初利率反彈與第二季盤整時期，於利率上緣期間積極增加債券部位，提高整體經常性收益。本月份台幣走勢趨於平穩，受惠於境內經常性避險成本 (CS) 仍維持低檔 (10-30bp)，累積上半年匯兌損益與避險成本，大幅優於去年同期，外匯價格變動準備金亦較前月提升。

富邦人壽累計前 6 月合併初年度保費收入 (FYP) 達 938 億元，較去年同期上升 17%，合併總保費收入 (Total Premium) 達 2711 億元，台灣業績預估排名業界第二。

因應新冠肺炎疫情持續蔓延，富邦人壽積極推廣防疫保單及疫苗險，今年累計受理件數已達近百萬件。另自 5/26 起已全面施行視訊投保及線上理賠服務，透由視訊投保、網路投保等二大零接觸遠距工具，持續補強自身與家庭的保障防護網。

富邦經營海外人壽業務有成，績效顯著提升，其中，韓國子公司累計前 6 月初年度保費及總保費各 274 億元及 345 億元，年成長達 50% 及 40%，主要來自銀保通路業績表現亮眼，此外，退休金業務持續成長，穩居市場第二。韓國子公司於 6 月已完成現金增資韓圜 4580 億元 (約台幣 120 億元)，以利業務開拓，增資後富邦人壽持股比例由原 62% 提高至 77%。

北富銀 6 月提存 4.5 億元呆帳準備

台北富邦銀行 6 月稅後純益 14.54 億元，累計上半年稅後純益 93.87 億元，今年以來存放款持續成長及外幣債劵投資部位增加，累計利息淨收益較去年同期成長 6%；全球投資市場熱絡，基金股權商品及投資型保單銷售強勁成長，帶動財富管理商品銷量較同期成長，同時因應放款擴張，6 月提存近 4.5 億元呆帳準備。

防疫期間加強線上服務獲客及促動零接觸消費，截至上半年流通卡及簽帳金額分別較去年同期成長 13% 及 15%，表現優於整體市場。2021 年 6 月底逾放比率為 0.20%，備抵呆帳覆蓋率為 634.3%，資產品質維持穩健。

富邦產險簽單市占率蟬聯龍頭寶座  富邦證經紀市佔率突破 6%

富邦產險 6 月稅後純益 9 億元，較去年同期成長 165%，累計稅後純益 42.55 億元，較去年同期成長 63%。在業務方面表現仍受到疫情影響，防疫保險商品持續熱賣，整體 6 月簽單保費收入 54.08 億元，較去年同期大幅成長 19.6%。

其中，健康傷害險單月成長更高達 170.4%，此外在個人綜合火險推動上亦有良好成效，單月成長率達 11.5% 亮麗表現；累計前 6 月簽單保費收入 263.51 億元，較去年同期大幅成長 10.3%，簽單市佔率 25.2%，蟬聯市場龍頭。

富邦證券 6 月稅後純益 8.94 億元，累計稅後純益 36.88 億元，較去年同期大幅成長 136%。台股 6 月量能續強，加權指數持續走升，富邦證經紀業務累計市佔率突破 6%，6 月金融交易獲利回升，整體經紀、財管、承銷及金融交易等各業務獲利皆較去年同期顯著成長。

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富邦金2881國泰金2882日盛金5820

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