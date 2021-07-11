馬國強化管制迫使IDM大廠停工 MOSFET價格本季再漲逾1成

馬來西亞近日實施更強硬的「強化行動管制令」，當地 IDM 大廠皆被迫停工，據悉，IDM 均已通知客戶交期延長至少 2 周以上，MOSFET 供給缺口將再擴大，成為現今終端最缺的零組件之一，業界預期，受各家搶料及晶圓成本上漲，MOSFET 第三季價格可望再漲價 1-2 成。

業界看好，台廠杰力 (5299-TW)、大中 (6435-TW)、富鼎 (8261-TW)、尼克森 (3317-TW) 等，第三季除了迎來傳統旺季效應，也將受惠漲價，推升獲利成長，下半年將再優於上半年。

ON Semi 日前公告，Seremban、ISMF 兩地工廠均已全數關閉，也正與當地政府協調，期望將工廠列入可維持 60% 人力生產的名單中，至於 Amkor 封測廠則維持 60% 人力生產，強調此次停工大幅影響公司的製造能力，也在信中請客戶留意，並接收更新的交貨日期，顯現交期不斷延長。

ON Semi 馬來西亞停工廠區一覽表。(擷取自 ON Semi 官網)

業者坦言，國內廠商與 IDM 大廠受惠各類需求暢旺，今年訂單早已排至年底，MOSFET 交期普遍長達 26 周以上，國外 IDM 廠則因產能有限，將資源用來鞏固自身有利市場，如車用、工控等中高壓產品，使得中低壓晶片出現缺口，部分交期長達 10 個月以上。

近來由於馬來西亞疫情急遽升溫，當地政府為防堵疫情，6 月率先宣布各大廠最多僅能維持 60% 人員生產，二極體、MOSFET 等功率元件供給量能開始下滑，當時各大廠便向客戶發布交期延長通知，時程約達 1 個月。

此次，隨著疫情越趨嚴峻，馬來西亞除了維持無限期封城外，更實施「強化行動管制令」，勒令工廠全面停工，IDM 相關功率元件產量大減，因此二度通知客戶交期再延長 2 周以上，交貨時程遙遙無期，終端客戶只能更積極找尋替代料源。

台系業者指出，馬來西亞疫情未見降溫，不論高、中、低壓 MOSFET 交貨時程都被迫再拉長，且部分客戶僅缺少 MOSFET 等少數零組件，願意支付較高費用購買，加上晶圓代工成本提升，促使整體 MOSFET 報價不斷上調居高不下，業界預期，MOSFET 第三季至少再漲 1-2 成。

此外，由於晶圓代工業者上半年將 8 吋製程提供給面板、手機等應用，隨著相關需求趨緩，產能陸續挪作功率元件，MOSFET 業者下半年取得產能也較上半年增加，加上轉單效應，各家產品結構可望「價量齊揚」，獲利同步放大。

外媒報導，英飛凌馬來西亞廠區由於部分員工感染新冠疫情，已實施應急計劃以減少影響，但由於市場持續供不應求，已計劃將在近期再度提高 MOSFET 價格約 12%。