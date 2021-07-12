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盤前財經大事搶先讀2021年07月12日

鉅亨網新聞中心
盤前財經大事搶先讀2021年07月12日
盤前財經大事搶先讀2021年07月12日
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台股台股盤前MOSFET漲價台積電富邦金國泰金
今日操盤前瞻

股東會：榮成、台航、景碩、威剛、晶豪科、佳邦等

除權息：迅得、達欣工、六角、旺矽、勤美等

美最大不鏽鋼廠停產、熱軋鋼捲報價狂漲 瑞信：持續看多鋼鐵股

近期熱軋鋼捲價格受到供給壓力持續上攻，此外，美國最大不鏽鋼供應商北美不鏽鋼 (NAS) 上周五 (9 日) 也傳出供給問題被迫停產，瑞信認為，報價上漲情況下應持續看多鋼鐵股。閱讀全文...

缺工阻礙經濟成長 Fed 報告透露「充分就業」將是升息關鍵

美國聯準會（Fed）週五 (9 日) 的報告指出，部份原物料短缺與缺工問題阻礙今年強勁的經濟反彈，並導致通膨暫時飆升。閱讀全文...

馬國強化管制迫使 IDM 大廠停工 MOSFET 價格本季再漲逾 1 成

馬來西亞近日實施更強硬的「強化行動管制令」，當地 IDM 大廠皆被迫停工，據悉，IDM 均已通知客戶交期延長至少 2 周以上，MOSFET 供給缺口將再擴大，成為現今終端最缺的零組件之一，業界預期，受各家搶料及晶圓成本上漲，MOSFET 第三季價格可望再漲價 1-2 成。閱讀全文...

傳台積電南京廠擴建案 遭美政府施壓

傳美國政府對晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 施壓，敦促台積電不要啟動中國南京廠擴廠計畫，對此，台積電昨 (11) 日表示，目前適逢緘默期，不回應市場傳言。閱讀全文...

富邦金創十大紀錄 上半年每股大賺 8.29 元 穩坐每股獲利王寶座 

富邦金控 (2881-TW) 昨 (11) 日公布 6 月自結獲利，單月稅後純益達 128.7 億元，雖然小輸國泰金，但與自身相比、較去年同期大幅成長 324%。累計上半年稅後純益 876.61 億元、EPS 8.29 元，續居金控每股獲利王寶座，且也寫下十大破紀錄的好成績。閱讀全文...

國泰金獲利寫八驚奇 上半年賺贏去年全年、破金控成立以來紀錄  

國泰金控 (2882-TW) 昨 (11) 日公布 6 月稅後純益 129.5 億元，超越台新金單月獲利，暫居目前公布的 13 家金控之首；累計上半年海賺 915 億元，已經超越去年全年，創下金控成立以來最好成績。閱讀全文...

傳已與上海復星簽約買 BNT 疫苗 台積電、鴻海：正進行簽約程序

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 採購疫苗進度備受外界關注，中國媒體報導，上海復星醫藥已於 9 日與台積電、鴻海 (2317-TW) 及永齡基金會簽訂 BNT 新冠疫苗銷售協議，對此，台積電、鴻海昨 (11) 日均回應，簽約當事人有多方，正進行簽約法定程序。閱讀全文...

鋼市供需未見反轉 政策成左右價格關鍵因素

亞州鋼市出現緩漲甚至下跌情況，與歐美持續向上站穩高檔相比走勢脫鉤，對此，業界人士分析，目前鋼市尚未出現供需反轉，而在高鋼價狀況下，接下來左右價格的關鍵，會是各國的鋼鐵政策。閱讀全文...

筆電代工廠 Q3 迎旺季 缺料成出貨變數

五大代工廠 6 月營收出爐，在季底拉貨、料況較 5 月改善下，廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW) 等筆電出貨均有回升，展望第三季，業者皆看好迎來下半年傳統旺季，訂單動能無虞，但認為零組件缺料問題將一路缺到年底，恐左右旺季出貨表現。閱讀全文...

相關個股

鴻海2317仁寶2324台積電2330英業達2356廣達2382達欣工2535富邦金2881國泰金2882台新金2887晶豪科3006緯創3231和碩4938

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