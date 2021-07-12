〈台股盤前要聞〉MOSFET本季喊漲逾1成、台積南京擴廠傳遭美施壓 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，馬來西亞疫情升溫，IDM 大廠被迫停工，導致 MOSFET 供應缺口擴大，第三季價格恐再漲逾 1 成；台積電傳出中國南京擴廠計畫遭到美國政府施壓，公司對此不回應。以下是今 (12) 日必看重要財經新聞。

馬國強化管制迫使 IDM 大廠停工 MOSFET 價格本季再漲逾 1 成

馬來西亞近日實施更強硬的「強化行動管制令」，當地 IDM 大廠皆被迫停工，據悉，IDM 均已通知客戶交期延長至少 2 周以上，MOSFET 供給缺口將再擴大，成為現今終端最缺的零組件之一，業界預期，受各家搶料及晶圓成本上漲，MOSFET 第三季價格可望再漲價 1-2 成。閱讀全文...

傳台積電南京廠擴建案 遭美政府施壓

傳美國政府對晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 施壓，敦促台積電不要啟動中國南京廠擴廠計畫，對此，台積電昨 (11) 日表示，目前適逢緘默期，不回應市場傳言。閱讀全文...

富邦金創十大紀錄 上半年每股大賺 8.29 元 穩坐每股獲利王寶座

富邦金控 (2881-TW) 昨 (11) 日公布 6 月自結獲利，單月稅後純益達 128.7 億元，雖然小輸國泰金，但與自身相比、較去年同期大幅成長 324%。累計上半年稅後純益 876.61 億元、EPS 8.29 元，續居金控每股獲利王寶座，且也寫下十大破紀錄的好成績。閱讀全文...

國泰金獲利寫八驚奇 上半年賺贏去年全年、破金控成立以來紀錄

國泰金控 (2882-TW) 昨 (11) 日公布 6 月稅後純益 129.5 億元，超越台新金單月獲利，暫居目前公布的 13 家金控之首；累計上半年海賺 915 億元，已經超越去年全年，創下金控成立以來最好成績。閱讀全文...

傳已與上海復星簽約買 BNT 疫苗 台積電、鴻海：正進行簽約程序

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 採購疫苗進度備受外界關注，中國媒體報導，上海復星醫藥已於 9 日與台積電、鴻海 (2317-TW) 及永齡基金會簽訂 BNT 新冠疫苗銷售協議，對此，台積電、鴻海昨 (11) 日均回應，簽約當事人有多方，正進行簽約法定程序。閱讀全文...

鋼市供需未見反轉 政策成左右價格關鍵因素

亞州鋼市出現緩漲甚至下跌情況，與歐美持續向上站穩高檔相比走勢脫鉤，對此，業界人士分析，目前鋼市尚未出現供需反轉，而在高鋼價狀況下，接下來左右價格的關鍵，會是各國的鋼鐵政策。閱讀全文...

筆電代工廠 Q3 迎旺季 缺料成出貨變數

五大代工廠 6 月營收出爐，在季底拉貨、料況較 5 月改善下，廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW) 等筆電出貨均有回升，展望第三季，業者皆看好迎來下半年傳統旺季，訂單動能無虞，但認為零組件缺料問題將一路缺到年底，恐左右旺季出貨表現。閱讀全文...