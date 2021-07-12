中國電動車掀電池荒 連小鵬CEO也親自蹲點搶貨

中國政策扶植之下，電動車需求強烈，引發了「電池荒」風暴，就連車廠 CEO 都親自上陣搶貨。而中國動力電池龍頭寧德時代的股價也連連上漲，總市值突破人民幣 1.3 兆元，躍升 A 股市值第四大的企業。

而寧德時代董事長曾毓群表示「客戶最近催貨催得他快受不了！」為特斯拉 Model 3、比亞迪供貨的贛鋒鋰業也稱，從開年到現在，沒有停產過，一個月基本上 28 天滿載生產。

面對電池短缺，車企們不敢怠慢，小鵬汽車 CEO 何小鵬日前透露，為了順利拿到電池，在寧德時代蹲守 1 個星期；長城汽車則在 6 月初提前與寧德時代簽署長達十年的動力電池合作協議。

這場「電池荒」來得讓市場意外，因為中國新能源車的成長速度高於預期，以致電池廠腳步沒跟上。

中國汽車工業協統計顯示，今年上半年新能源車產銷年成長逾兩倍。其中，小鵬汽車 6 月銷量年增高達 6 倍，理想汽車銷售年增逾 3 倍，反應市場需求熱絡。

全球新興能源市場調研機構 SNE Research 預測，到 2023 年，全球電動汽車對動力電池的需求達 406 GWh(10 億瓦時)，而動力電池供應預計為 335 GWh，缺口約 18%。到 2025 年，這一缺口將擴大到約 40%。

為了緩解電池荒，中國各家電池廠正「跑步擴產」，並嘗試向上游延伸，以降低原材料價格波動的影響。數據顯示，今年上半年，中國多家動力電池企業紛紛宣布擴大和優化產能，相關投資項目共 57 筆，總投資規劃超 3500 億元人民幣。