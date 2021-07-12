〈陸港盤後〉降準帶出爆量行情 創業板狂飆3.7%

在中國人行全面降準，超出市場原本只有定向降準的預期，周一 (12 日)A 股三大指數在利多的刺激下全數開高。這次人行全面降準釋出約人民幣 1 兆元的流動性，市場風險偏好大增，資金迅速流向高風險性資產，創業板指成為追逐風險的首選。

太陽能等新能源族群持續上攻，拉升創業板指一度突破 6 年來新高。同時成交量能也創下今年來的新高，達人民幣 1.3 兆人民幣，日增 17%，已連續八個交易日突破兆元。

港股方面，受到中國人行降準、美股上漲的帶動，恒指今 (12) 日延續上周五跌深反彈的走勢，不過市場做多的意願仍有限，導致港股不若 A 股般的熱絡，指數在開高後立即出現回檔震盪。

騰訊 (700-HK) 是拖累今日大盤走勢的主因之一，股價下滑 0.9%，主要因為中國主管機關否決騰訊旗下兩家公司虎牙與鬥魚合併案，導致騰訊整合遊戲直播平台計劃受阻，而此否決案也是中國平台經濟領域禁止經營者集中第一案。

其它科技類股中，華虹半導體 (1347-HK) 跳漲 6.6%、嗶哩嗶哩 (9626-HK) 勁揚 4.8%、美團 (3690-HK) 上漲 2.2%、中芯 (981-HK) 上揚 2%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.67%，報 3547.84 點；科創 50 指數上揚 1.13%，報 1601.61 點；深證成指勁揚 2.14%，報 15161.52 點；創業板指飆漲 3.68%，報 3534.76 點。

恒生指數上漲 0.62%，報 27515.24 點、恒生科技指數上揚 1.14%，報 7514.15 點。

北向資金進出方面，周一北向資金買. 23 人民幣 16.42 億元，其中滬股通賣超人民幣 19.23 億元，深股通買超人民幣 35.65 億元。

法人觀點

安信證券認為，這次中國人行降準主要作用是降低企業融資成本，彌補未來一段時間的流動性缺口，同時釋放更加靈活的貨幣政策訊號。同時因為第四季中國可能面臨經濟成長大幅下滑和美國貨幣政策緊縮的情況，因此在這個階段的降準有一定的超前佈署意味，預計未來一個階段貨幣政策將維持中性偏寬鬆。

