TPK-KY迎平板、筆電旺季 Q3營運重回正軌

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 受產業傳統淡季、小尺寸產品比重下滑，第二季營收略低於原預期，展望下半年，宸鴻認為今年主力動能仍來自筆電、平板，隨著 8 月新品逐步放量，營運將重回正軌，全年在產品組合穩健下，也將積極追求獲利成長。

宸鴻近年受蘋果手機改採 OLED 面板影響，手機業務出貨大幅減少，僅持續出貨舊機款訂單，拖累營收表現，但在既有平板、筆電份額則持續增加，加上中國觸控模組廠歐菲光退出供應鏈後，據了解，目前蘋果平板、筆電觸控模組訂單又回歸由台廠宸鴻、GIS-KY 業成 (6456-TW) 分食。

展望下半年，宸鴻主力動能仍來自於筆電、平板，預期在客戶新品逐步推出拉貨下，8、9 月營運動能可望回溫，整體第三季營運將優於第二季，全年則力拚在產品組合穩健下，營運優於去年。

除觸控模組外，宸鴻去年積極擴充液晶面板模組 (LCM) 產線，隨著產能逐步開出，未來也不排除進一步進軍背光業務，提升整體效益，奈米銀方面，預期今明兩年續以出貨大尺寸電子白板為主，但未來可望打入小尺寸折疊手機市場。

另一方面，宸鴻配合營運需求，計畫在香港設立全資子公司，規劃資本額為 100 萬美元 (約合新台幣 2800 萬元)，並在香港全資子公司設立後，再行設立台灣分公司。

宸鴻 6 月營收在產業傳統淡季影響下，單月營收下滑至 70.98 億元，月減 14.6%、年減 19.8%，為近兩年低點，第二季營收達 245.88 億元，季減 15.8%、年減 12.3%，也低於原先預期，累計上半年營收達 537.74 億元、年減 4.4%。