主權基金繼續擴大中國資產配置 疫情期間進一步關注ESG因素

2020 年逾三分一的主權投資者贖回資金

投資者減少固定收益資產配置，轉而增加對股票及私募市場的投資

對中國資產的配置逐步恢復，以尋求超額收益及實現投資多元化

ESG 已上升成為主權投資者的重要考慮因素

景順於 7 月 12 日發表了第九份年度《全球主權資產管理研究》（Invesco Global Sovereign Asset Management Study），研究深入探討了 141 位首席投資總監、資產類別主管及高級投資組合策略師的觀點，他們分別來自 82 檔主權財富基金及 59 家央行，旗下管理的資產總值達 19 兆美元。

新冠肺炎疫情的影響是今年受訪的主權投資者面對的重要主題。主權基金受到的主要影響，就是相關政府為支持經濟及公共服務而紛紛贖回資金；有逾三分之一的主權基金於 2020 年遭遇資金贖回，其中包括 78% 的流動型主權基金及 58% 的投資型主權基金。在亞洲及西方主權基金當中，約有五分之一提到出現資金贖回的現象。

資金贖回的規模及速度對基金配置產生影響，最顯著的是轉換現金，投資組合中的現金儲備於 2020 年期間增加一倍以上，有鑑於未來有可能面對進一步資金贖回，部分主權基金仍專注於流動性。

研究顯示資產配置亦發生轉變，主權基金對固定收益資產的配置比重從 34% 降至 30%，而對股票的配置比重則從 2020 年增加 2% 至今年的 28%，另有 30% 的受訪者預期將於未來 12 個月內增加對股票的配置。

景順大中華、東南亞及韓國區行政總裁潘新江評論指出：「對全球金融從業員而言，『前所未聞』都不足以形容這次新冠肺炎疫情。不過，儘管情況非常特殊，但我們從今年的研究中觀察到，主權投資者關注的主題和趨勢不變，對諸如環球股票及中國債券等傳統意義上風險較高的資產配置比重持續上升。由於許多政府仍在應對疫情，流動性及對現金儲備的關注可能仍是主權投資者的重中之重，而且主權基金希望做好充分準備，以便於政府需要時出手相助。」

儘管存在風險，主權基金及央行仍加快對中國資產的配置

過去四年，憑藉極具吸引力的本地報酬及多元化投資機會，中國市場的吸引力穩步上升。中國對新冠肺炎疫情的成功防控更是有目共睹，以至 40% 的投資型主權基金及 56% 的流動型主權基金認為中國較疫情前更具投資吸引力。

未來五年，40% 的主權基金計劃增加對中國資產的配置，75% 的主權基金投資於中國是被可觀的投資報酬所吸引，另外 57% 則將中國視作實現投資組合多元化的重要管道。主權基金預期，通過新資本以及運用之前對北美及歐洲等已開發市場的配置資金，以支援其增加對中國資產的配置。

與主權基金一樣，各國央行亦繼續增加對中國資產的配置，以在美元基礎上實現多元化配置。儘管所有貨幣均受惠於這一多元化趨勢，但人民幣是其中主要受惠者之一，截至 2020 年底，平均配置比重已達 2.3%，相較之下，一年前僅為 1.9%。在研究中，逾半數 (53%) 的受訪央行目前持有人民幣，而 2018 年這一比重為 40%。

展望未來，40% 的央行正考慮於未來兩年嘗試投資新的資產類別，其中新興市場債券成最熱門之選，這是受首次配置於中國資產的銀行所推動。

潘新江補充表示：「中國主權債券可望將成為日後各主權基金及各國央行投資的主要資產類別，尤其是隨著這些債券被納入環球主要債券指數，及中國與香港之間的債券通等機制讓跨境交易變得更加便捷有效率。儘管大多數央行保持長線投資組合內的人民幣部位不變，但研究顯示投資者日益青睞這一貨幣，並已意識到保持人民幣部位的好處。」

儘管中國的吸引力日益提升，但投資方面仍面臨一些挑戰因素。86% 的主權基金指出，中美關係緊張是一個重大的阻力因素，政治風險被視作最大的投資阻礙，且在過去兩年不斷惡化。投資者提及的其他阻礙包括無法自由兌換人民幣（50% 主權基金提到），在投資採用的 ESG 衡量標準缺乏一致性 (45%)，可見的投資者權利相對匱乏 (41%)。

疫情增加 ESG 因素的採用

這次研究透過追踪發現，自 2017 年以來，主權基金及各國央行的投資組合納入對環境、社會及公司治理 (ESG) 原則的比重大幅上升。短短四年間，從組織架構層面採用 ESG 政策的受訪者比重大幅上升，主權基金從 46% 升至 64%，央行從 11% 升至 38%。

整體而言，新冠疫情促使了主權基金及央行優先重視 ESG；受疫情影響，近四分之一 (23%) 的主權基金及 44% 的央行提高了對 ESG 因素的關注度。

主權投資者對 ESG 承諾的實行方式因投資風格而異。僅 13% 的流動型主權基金制定有正式的 ESG 政策，相較之下，79% 的負債驅動型主權基金均設有 ESG 政策。然而，多數主權基金 (57%) 一致認為，市場定價並未考慮到氣候變化的長期影響，這可帶來超額收益機會。

房地產轉型

主權基金認為，房地產領域蘊藏著投資機會，72% 的主權基金一致認為「目前是買進房地產這一長線投資的理想時機」。不過，研究指出，8.3% 的投資組合對房地產的配置自 2018 年以來首次出現下滑。

主權基金承認，從辦公室辦公轉變為靈活辦公將影響房地產投資組合，但他們一般不認為 (55%) 市中心辦公大樓的投資是潛在的擱淺資產，並且普遍 (56%) 認為，商業房地產的租用率及使用率將在兩年內恢復至新冠疫情前的水準。

83% 的亞洲主權基金將北美視作房地產投資地區首選，75% 則認為工業地產未來五年的投資收益率最具吸引力，這一比重遠遠高於環球水準（34%）。值得注意的是，亞洲主權基金無一認為住宅及零售領域可提供最具吸引力的收益率。

氣候變化是主權基金的房地產投資組合面臨的最大風險，甚至大過收益率下滑，84% 的主權基金在進行房地產投資時擴大了對氣候的考量。在進行房地產投資期間，亞洲主權基金最有可能報告將氣候變化因素「完全納入」盡職調查，其比重為 30%，相較之下，西方主權基金及中東主權基金的比重分別為 28% 及 0%。

潘新江總結道：「去年，投資者加速廣泛採用 ESG 因素作為投資核心原則，亞洲各地的投資者迅速採取行動，將這些考慮因素納入投資組合，尤其是在房地產投資方面。這對投資者而言，同時代表著機會與風險，那些尚未制定 ESG 框架的投資者有可能會面臨重大的下檔風險，因為政策變動及更大範圍內的市場變動可能讓其不及因應，尤其是像中國這樣快速發展的市場。」

這是景順發佈的第九份主權資產管理研究。2021 年，我們對 141 檔基金進行了訪問：82 位主權投資者及 59 家中央銀行。2021 年主權投資者樣本依三個核心分布指標劃分（主權投資者部門、地區及資產管理規模）。此次研究的實地考察工作由 NMG 於 2021 年 1 月至 3 月之間進行。截至 2021 年 3 月，樣本總資產為 19 兆美元。主權投資者劃分由其主要投資目標決定，例如投資與流動性、投資與負債驅動融資、投資與發展等。主權投資者劃分的詳細資訊可在完整報告中找到。

除非另有說明，所有數據均來自景順及截至 2020 年 12 月 31 日。本文件僅包含一般資料，並非認購基金股份的邀約，亦不應被視為建議購買或銷售任何金融工具。此外，本文件亦不構成個別投資者對任何投資策略的合適性的建議。雖然本公司已採取措施，確保文內資料準確無誤，但不擬就任何失誤、錯誤或遺漏，以及任何依賴本文件作出的行動承擔責任。本文件內的觀點及預測將不時轉變，而不會另行通知。另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。潘新江在文中所述觀點乃根據現行市場狀況作出，將不時轉變，而不會事前通知。有關觀點可能與景順其他投資專家的意見有所不同。Inv21-0271(revised)