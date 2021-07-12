網家進軍生鮮市場 推生鮮專區一站式購足

看準宅經濟帶動居家自煮風潮盛行，網家 (8044-TW) 今 (12) 日宣布拓展生鮮電商市場，啟動生鮮專區，提供包括蔬菜、水果、肉品和海鮮等生鮮食品一站式購足服務，近日也將啟動 7-11 冷凍超商取貨，導入新客群增添營運動能。

網家指出，過去一個月 PChome 24h 購物站上蔬果箱銷量年增超過 10 倍，生鮮食品類買氣旺，看準自煮趨勢，此次集結眾多知名品牌，共同推廣優質冷凍食品。

同時，網家近日將首度開放 7-11 冷凍超商取貨服務，藉由超商密集的通路布點，完善低溫物流最後一哩路。

網家執行長蔡凱文表示，線上採購生鮮和冷凍食品成為趨勢，網家期煦能成為實體餐飲業者數位轉型的一大助力，提供平台、金流與物流等資源共享，落實企業社會責任、共同發展生鮮新商機，目前已引進米其林一星餐廳教父牛排系列 MUCHOYAKI、一風堂拉麵、紅九九麻辣鍋、大阪王將餃子、段純貞牛肉麵等國內知名餐飲品牌，未來也將持續與名店餐廳合作。

蔡凱文強調，PChome 生鮮專區運用大數據分析，精準評估生鮮食品採購量與進貨時間，並嚴格把關合作廠商、優先上架具備安心履歷和有機認證商品，期成為線上銷售的另一大成長動能。