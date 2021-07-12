冠德Q2營收衝高到94.38億元 下半年雙北熱銷案陸續入帳

冠德建設 (2520-TW) 在敦北地上權建案交屋入帳下，6 月營收走高到 70.65 億元，改寫歷史單月次高，第二季營收也達 94.38 億元，創新高，單季每股純益向上挑戰 2 元，下半年還有雙北熱銷建案持續入帳挹注。

冠德 6 月營收 70.65 億元，月增 6.04 倍，年增 3.93 倍，第二季營收為 97.38 億元，季增 91.81%，年增 82.56%，2021 年上半年營收達 143.59 億元，年增達 58.36%。

冠德第一季每股純益為 1.09 元，隨著第二季營業規模放大，預估每股純益上看 2 元，下半年仍有熱銷個案持續入帳。

冠德過去幾年預售銷售率佳，從去年起進入交屋高峰期，去年第四季單季營收衝高到 135.72 億元高點，每股純益 4.38 元，今年以來，在新店「創新殿」案持續入帳，新莊「泰極」、「泰景」，以及木柵、桃園青埔新成屋持續銷售入帳，第一季單季每股純益達 1.09 元。

今年下半年，冠德建設進入交屋期的建案包括「羅斯福」案總銷 36 億元，已銷售 6 成；新北三重區的「天晴」案，總銷 12 億元，已售 8 成，有機會在年底入帳，而台中的 G8 捷運聯開案，總銷 18 億元，也將進入完工推出階段。

另外，台中市捷運綠線四維國小站土開案，日前評選由冠德建設勝出，獲選最優申請人，冠德預估投資金額 17.1 億元。