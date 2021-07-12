【中信投信】中概股回檔 新興亞股再失血

受到中概股上週回檔修正影響，新興亞股表現普遍黯淡，外資淨流出金額為近 8 周以來最高，達到 30.4 億美元（以下貨幣單位若無特別註明，皆為美元），其中以台股、南韓失血最多，分別高達 16.6 億、15.5 億；台股已連續 4 周淨流出、南韓為連續 5 周。震盪幅度最高的前三市場分別為越南、菲律賓、南韓，跌幅分別為 5.1%、2.4%、1.9%。

中信小資高價 30 ETF 經理人張逸敏表示，近期由於中國政府收緊監管力道，中概股走跌，加上 Delta 病毒使西方國家染疫人數再度激增，連帶拖累台股表現。但就基本面來看，台灣資金環境流動性充裕，雖然外資前 5 月減碼台股高達 3460 億台幣，但資金匯入不減反增，前 5 月增加額度達 3600 億台幣，代表內資持續回流，且前 4 月台灣活期存款年增率高達 2 成，對股市影響相對正向；通常若有大型資金進場布局，高價股伴隨大盤上漲動能表現也將相對強勁。

中信關鍵半導體 ETF 經理人（00891）張圭慧表示，近期台股表現雖因國際局勢影響，表現相對壓抑，但歐美近期染疫人數雖明顯上揚，但就業、核心消費等數據仍相當強勁，短期看來復甦格局不變，且 5G 手機、電動車等需求強勁，半導體產業的長期基本面仍在。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，由於胡志明市防疫升級，影響市場情緒，加重獲利了結賣壓出籠，導致本周出現較大幅度的修正。觀察最早爆發疫情的越南北部省分，耗時約 2 個月才使疫情逐漸受控，預料近期胡志明市仍須經歷一段陣痛期，後續須持續觀察防疫措施轉嚴後，疫情是否逐漸趨穩。

張晨瑋強調，受疫情影響，越股短期震盪難免，但長期發展潛力仍備受期待，建議投資人可定期定額長期佈局。根據星展銀行近期報告，原先預估越南將再 2029 年才能趕上新加坡的經濟規模，但去年越南經濟受惠穩定成長的外資直接投資，及旺盛的勞動生產力，經濟規模已正式超過新加坡、馬來西亞，於東協主要經濟體中排名第四，擠身世界第 40 大經濟體。

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