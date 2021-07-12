18家基金品牌力挺 「鉅亨好日子」升級版登場 退休理財更省力

國人對退休理財的需求持續攀升，但面對琳瑯滿目的基金，卻有不知從何下手的困擾。由「鉅亨買基金」結合投資專業打造的退休理財產品「好日子」，正式推出升級版，除了邀集多家境內外重量級品牌的熱門基金共襄盛舉，也首度納入多檔戰功彪柄的台股基金，強調門檻更低、限制更少、彈性與優惠更多，希望幫投資人更輕鬆做好長線的理財規劃。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，面對長期的財務規劃，投資組合的標的必須具有長期投資潛力並有能力因應各式風險。「鉅亨好日子」這次的精選基金是由鉅亨買基金的研究團隊結合了永續投資的大趨勢，與鉅亨專屬績效模組，篩選出投資組合報酬及風險具長期投資價值的基金標的，相當適合做為退休理財規劃。「鉅亨好日子」升級版總共精選 18 家境內外知名基金品牌、33 檔基金，基金類型除了全球股票、高息債券及綜合債券之外，同時也納入績優的台股基金。

張榮仁指出，「鉅亨好日子」升級版訴求投資「護地球、愛台灣」，特別納入永續投資的評分與台股基金，主要是希望透過雙強組合幫投資人打造更有利的退休理財規劃。根據 Bloomberg 截至今年 6 月底的資料統計，若以 70% 的 ESG 指數搭配 30% 的台股指數，該投資組合近一年的報酬率為 38%，超越全球股票指數的 31%，投資組合近三年的報酬率達 57%，更遙遙領先全球股票指數 42% 的報酬表現。由此顯示，納入 ESG 基金及台股基金，更有機會提高退休財富的達成率。

目前市面上多以單一基金做理財規劃，「鉅亨好日子」是強調資產配置的組合式投資，更能避免風險集中的問題。張榮仁提到，「鉅亨好日子」是依報酬率與波動度高低，提供「衝刺好日子」、「發展好日子」及「守護好日子」三種投資組合，投資人選擇其中一種投資組合後，再進一步從中挑選 3 檔基金，三分鐘便可完成個人化的退休投資組合。

除了分散投資風險，「鉅亨好日子」還有另一項特色，就是首創單筆加定期定額「1+1」投資機制，此投資機制門檻低，單筆 1 萬元起、定期定額 5 仟就可買一個鉅亨好日子投組，之後每月定期定額持續投入，不僅可選擇多個扣款日，還可買多個投資組合。張榮仁表示，單筆加定期定額方式，比起單純的定期定額，不僅贏在起跑點，後續再透過複利效果，累積財富的效率更能加倍，而「鉅亨好日子」的定期定額還可以選擇多個扣款日，投資彈性更大，提升收益的機會也就越高。

根據「鉅亨買基金」的資料統計，「鉅亨好日子」自前年八月推出至今，以積極型的「衝刺好日子」的申購金額佔比最高，超過整體銷售金額的 5 成；以年齡層觀察，仍以 41 至 60 歲區間達 6 成的投資人最多，不過 40 歲以下也有 3 成，顯示理財需求更趨年輕化。張榮仁認為，「鉅亨好日子」的投資組合具資產配置及風險分散的概念，單筆加定期交易機制更能有效快速累積財富，不僅適合退休理財準備，也適合親子理財，甚至是一般投資作為資產增值使用。

「鉅亨買基金」目前正推出優惠方案，投資人在 2021 年 12 月底前申購「鉅亨好日子」投資組合，不僅單筆及定時定額皆享零手續費，2022 年 6 月底前定期定額未停扣且成功扣款，就能享好日子專案定期定額終身 0 手續費的優惠。張榮仁建議，投資人不妨可趁此優惠方案，為自己建置優質的投資計劃。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，上述依序採 ESG 領導者、台灣加權及 MSCI 世界等指數，資料截至 2021/6/30，以台幣計算。

資料來源：「鉅亨買基金」整理；資料日期：2021/7/8。

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