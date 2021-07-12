Delta變種病毒肆虐泰國 曼谷提升封城規定

泰國政府於 12 日 (週一) 宣布，在首都曼谷和鄰近地區由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的急速惡化，將採取更進一步的防疫措施，要在行動和集會等方面實施嚴格管制。原則上禁止在夜間外出，也要求民眾避免跨省分的移動、並徹底落實在家工作。相關規定至少將實施兩週時間，目標要讓疫情獲得控制。

禁止外出的時段設在晚上 9 點至隔日清晨 4 點。在學校教學方面，也規定只能採用線上教學方式。在這段嚴格管制期間，商業設施只有超市、藥局及銀行等允許營業。

泰國總理帕拉育表示，「雖然有許多民眾會受到影響，但如果不實施的話、事態很可能會更加嚴重。」期盼大眾能夠諒解。

泰國的新冠肺炎疫情，在去 (2020) 年曾經連續超過百日沒有出現境內感染案例，當時也被認為是防疫的模範生。然而到了今年 4 月爆發第三波疫情之後，最早在印度發現的 Delta 變種病毒株也開始在泰國肆虐；於今年 4 月初的時侯，泰國單日確診案例原本還停留在 2 位數，但是到了 7 月 9 日已經飆升到了 9 千人前後，累計確診人數也在短短三個月增加到了 10 倍以上。

泰國在週一 (12) 宣布有 8656 例新增確診、以及 80 個死亡案例；截至目前與新冠肺炎有關的累計確診共有 34 萬 5027 人，死亡案例也累計到 2791 人。當中有絕大多數都是在今年 4 月過後出現，與最早在英國發現的 Alpha 變種病毒、及 Delta 變種病毒的強大傳染力有直接關聯。