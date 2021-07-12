日本5月核心機械訂單優於市場預期 連3個月增長

日本 2021 年 5 月份的核心機械訂單報月增 7.8% 至 8657 億日圓，連續 3 個月出現增加，實際表現也優於市場預測中數的月增 2.6%。

日本內閣府於 12 日 (週一) 公布最新的機械訂單統計數據。在被視為是設備投資先行指標的核心機械 (不含船舶及電力的民間需求) 訂單金額表現方面，經季節調整後較前 (4) 月增加 7.8% 至 8657 億日圓。此外，由 Nikkei QUICK 所整理出的市場預測中數報月增 2.6%，實際表現較佳。

當中，製造業報月增 2.8% 至 3901 億日圓，連續 2 個月出現增加；非製造業 (不含船舶及電力) 報月增 10.0% 至 4532 億日圓，在近 3 個月來第 2 度出現增長。

外需報月增 11.4% 至 1 兆 3563 億日圓，連續 2 個月出現增長。

日本內閣府在 5 月份的機械訂單基調判斷也上修為「有觀察到回溫動向」，較先前「好轉動向觀察到原地踏步」的看法樂觀。

日本內閣府的這項機械訂單調查，統計了日本 280 家機械製造商在生產設備用機械的合計訂單金額。由於日本機械製造商大約在取得訂單後的 6 個月左右交貨、而且相關支出也被列入設備投資額中，也因而被視為是設備投資的先行指標。