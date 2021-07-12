航海、鋼鐵大浪後 你的另一個閃亮選擇

萬寶投顧楊惠宇表示，今年股市截至目前最大的贏家，當航運莫屬，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明(2609-TW) 與萬海 (2615-TW) 隨獲利調升一路乘風破浪，帶動散裝航裕民 (2606-TW)、四維航 (5608-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 等大漲。

造成運價飆升原因除缺櫃、塞港之外，國際海事組織 (IMO) 基於環保考量限令老舊船舶汰換，舊船不能駛，新船未進港狀況下，需求上升供給減少，造就了航運史上最燦爛輝煌的一頁。

萬寶投顧楊惠宇指出，航運股報價好、獲利好，什麼都好，就是籌碼不好，外資大賣航運三雄，萬海五天跌了 27% 後至 7/8 日打至月線回補再漲停，不只業內、螞蟻雄兵，連外資也變的投機。

陽明、正德 (2641-TW)、台船 (2208-TW) 先後有大股東及經理人申報轉讓持股，長榮董娘向銀行解質 1.8 萬張股票，讓市場聯想是否要將股票贖回賣出，反之台驊 (2636-TW) 對陽明不離不棄，再砸 10 億參與現增，董座名言「一張不賣奇蹟自來，反向加碼綿延不絕」成為經典，但散戶口袋有這些大戶來的深嗎？現在又傳出拜登要介入，航海王駛向世界的盡頭，船大招浪，小心暈船！

今年漲幅第二大為鋼鐵，川普時期實施保護主義，對進口鋼、鋁價課徵 10%~25% 關稅，讓台對美出口大降 70%，中國及俄國加徵出口關稅下，對鋼鐵有利，指標股看中鋼 (2002-TW)，鋼板鋼捲中運錩 (2069-TW) 因薄化技術可達到 ipone 散熱原料，所以股價狂飆，6 月營收沒有創高，相比之下 6 月營收創高且本益比較低的盛餘 (2029-TW)較有機會。

萬寶投顧楊惠宇強調，無論鋼鐵或航運，都是成熟的傳統產業，看的是報價能否上漲，然而當這些個股都己大飆特飆後，資金需要另一個出口、另一個想像空間。

俗話說「戲棚下站久了就是你的」，面板、被動元件、太陽能這些過去人人避之的慘業，在近年也有過燦爛，除了太陽能以外，其餘靠的都是產業升級，三星轉往 OLED、被動元件大廠轉車用，這些國際大廠紛紛轉向新世代技術下，台廠從中得利，但畢竟只是曇花一現，最終還是要【創新】才有新藍海，就像國巨 (2327-TW) 積極向電動車靠攏，而面板 OLED 在三星攏斷下，台廠難有介入空間，於是另一個技術 Mini LED 就成為業者翻身機會。

十年前台灣 LED 市佔 36% 全球居冠，中國業者在政府補助下大舉吞噬市場，五年時間就搶下全球一半市占，美，韓廠相繼退出，台廠長期在紅色供應鏈夾殺下，渡過了一段低潮時期，直到蘋果宣佈進軍 Micro LED 技術，才看到一線生機。

傳統的 LED 晶粒尺寸為 700~1500 微米，Mini LED 故名思意就是把晶粒變的更 (迷你)，多小呢？約為正常尺寸的 30% 以下，由於具高對比、故色彩更飽和分明，並且有異型切割及省電優勢，沒有了 OLED 的烙印問題，讓 Mini LED 被市場賦予期待。

萬寶投顧楊惠宇認為，在蘋果導入後，Mini LED 不再只聞樓梯響， 台廠相關供應鏈完整，晶粒部份富采投控 (3714-TW)為代表，並拿下鼎元 (2426-TW) 三席董事，另外擁富爸爸集團資源的為鴻海集團 (2317-TW) 旗下的光鋐 (4956-TW) 及榮創(3437-TW)。

蘋果在今年 i Pad Pro 導入 Mini LED 後，傳出Ｍac Book Pro 也將導入，聚積 (3527-TW) 為全球小間距 LED 顯示驅動 IC 龍頭，避開中國紅色供應鏈往高技術利基產品發展，產品良率達 99%，義隆電 (2458-TW) 去年參加其私募，結合驅動晶片及觸控模組，資源整合下能更快速提升市占，營收己連 4 月創高，為 Mini LED 上游指標。

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