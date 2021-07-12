調查：經濟學家預測美國高通膨將持續數年

經濟學家預計，疫情後強勁的經濟復甦，將在一段時間內推動物價快速上漲，並為美國帶來幾十年以來最高的物價上漲。

本月接受《華爾街日報》調查的經濟學家上調了他們對通膨水準和持續時間的預期，高於 4 月份時的調查結果。

受訪者目前平均預計，2021 年第 4 季不含食品及能源的核心 PCE，將年增 3.2%。他們預測，到 2022 年和 2023 年，通膨年率將回落至略低於 2.3%。

這意味著從 2021 年到 2023 年，平均每年通膨來到 2.58%，即 1993 年的水準。

Naroff Economics LLC 首席經濟學家 Joel Naroff 認為，這代表著，現在正過渡到一個比過去 20 年更高的通膨和利率時期。

如果經濟學家的預測是正確的，美國聯準會將不得不比預期更早上調利率，以控制通膨。

美國的通膨率最近達到了十多年來的最高點，引發了關於美國是否正在進入類似於 1970 年代通膨時期的爭論。在聯準會 6 月的政策會議上，多數官員預計，至 2023 年才會開始進入升息階段。

1995 年至 2019 年間，核心 PCE 年均漲幅僅為 1.7%。