IMF：美國正出現持續性通膨的風險

國際貨幣基金 (IMF) 周三 (7 日) 表示，美國進一步財政刺激政策可能加劇通膨壓力，並警告正出現物價持續上漲的風險，可能需要提前升息，這可能導致全球金融情勢急劇收緊，新興、開發中經濟體的資本大量流出。

IMF 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 說，美國正從疫情中加速復甦，預計今年美國經濟成長率將達到 7%，這會透過增加貿易使許多國家間接受惠。IMF 預測今年全球經濟成長率為 6%。然而，通膨持續上升情形比預期還要持久。

IMF 表示，其他國家面臨大宗商品和食品價格上漲，目前正處於 2014 年以來的最高水準。儘管市場預期未來幾年大宗商品價格仍將受到抑制，但已開發國家通膨發展各不相同，英國、美國和歐元區的通膨將上升更快，而諸如日本等其他國家則保持低迷。

IMF 表示，鑑於變種病毒出現和疫苗接種進度的疑慮，以及通膨回升將比預期更持久的可能性，現階段全球經濟前景仍存在不確定性。

此外，雖然美國等一些主要已開發國家考慮進一步推出財政刺激政策將有利更普遍的成長，但也可能加劇通膨壓力。美國共和黨正對總統拜登數兆美元的基礎設施、育兒、老年人與殘疾照護的計畫發表激烈的批評。

若價格持續上漲可能使美國提前收緊貨幣政策，這恐對新興、開發中國家造成特別嚴重的打擊，擴大經濟復甦程度的差距。

喬治艾娃也再次呼籲 G20 國家採取緊急行動，應加快對高風險族群接種疫苗，她還示警全球正出現「雙軌復甦」惡化的現象，美國、中國、歐元區等國家正在迅速反彈時，許多國家經濟復甦狀況正在落後。

喬治艾娃說，若接下來 6 個月迅速採取行動便能拯救超過 50 萬人的生命，IMF 正與世界銀行等機構合作，計劃推動 500 億美元資金以終結疫情，越快接種疫苗將能使全球經濟產出增加數兆美元。

IMF 敦促各國繼續實施寬鬆貨幣政策，並密切關注通膨和金融穩定風險。喬治艾娃表示，在諸如美國這樣復甦正在加速的國家，避免對暫時的通膨上升反應過度是必要的。