平和環保6月、Q2營收創新高 看好台南新廠加入投產挹注成長

平和環保 (6771-TE) 今 (12) 日公告 6 月營收 5346 萬元，創新高，年增 35.1%，第二季營收也以 1.52 億元登上新高，平和環保看好，6 月起開始營運的台南新廠加入投產，有助下半年營運。

平和環保 6 月營收 5346 萬元，創新高，月增 4.51%，年增 35.1%，第二季營收為 1.52 億元，也創新高，季增 19.45%，年增 28.89%，2021 年上半年營收 2.79 億元，年增 20.82%。

平和環保主管指出，6 月營收成長，主要是來自廢水代處理較上月增加，隨著歐美國家解封，平和環保廢水處理量也將隨之成長，加上台南廠開始運作，產品組合優化效益逐步提升，全年營運穩定成長可期。

平和環保與客戶長期合作，廢水代處理業務穩定，今年以來廢水處理量穩定成長，部分代處理廢水項目也已反應成本調漲。新加入營運的台南廠，以循環經濟為主要發展方向，初期以回收高氨氮廢水回收再利用為主，6 月已開始運作，目前正在進行相關設備參數優化調整，下半年產能將逐步提升。

隨著台南廠產能提高，集團將依照客戶的水質及區域調配本廠與台南廠產能，可提高廢水處理效益，並優化產品組合，達到營運規模與績效同時提升的加乘效果。

平和環保 2020 年稅後純益 1.12 億元，年減 20%，每股純益 3.85 元，董事會通過擬配發 3 元現金股利。