疫苗接種率攀升 6月海外信用風險降溫

金融研訓院今 (12) 日發布台灣金融風險指數 (TAIFRI)，在疫苗陸續施打，6 月海外市場風險部分，包括美、中、日、歐恐慌指數皆較 5 月明顯下滑，信用風險部分僅日本以外之亞洲地區仍呈現風險上揚，美、日、歐皆趨緩，反映了國際經濟復甦與市場資金充裕的現象。

在「非金融部門」的家計部門部分，受惠於國際經濟復甦，市場信心強勁，國人投資海外高收債基金總額已連續四個月達一般債基金總額的 10 倍以上，創下 2018 年 8 月以來新高。

金融研訓院表示，儘管國際資金寬鬆短期內不會有明顯變化，但要注意的是，經濟景氣復甦與通膨所帶來的各國貨幣寬鬆政策縮減及升息壓力，將對高收益債券市場造成龐大壓力及投資風險，投資人須嚴守資金部位控管。

展望未來，金融研訓院表示，下半年風險情勢觀察方向，包括變種病毒新一波疫情衝擊、聯準會寬鬆貨幣政策變化、長短天期公債殖利率走勢震盪、國際油價對通膨走勢的影響。

金融研訓院表示，全球經濟下半年仍持續受到 Delta、Gamma 變種病毒疫情變化的不確定性因素影響，各國仍面臨嚴峻的挑戰，第三季為疫苗能否抑制變種病毒爆發的關鍵期。

另外，近期美股道瓊仍表現強勁，科技類股那斯達克頻創下歷史新高，今年第一季市場反應通膨快速上揚的預期心理，美國 10 年期公債殖利率及美債平衡通膨率 (Break-even Inflation Rates) 大幅上揚，惟第二季末市場對通膨看法已修正減緩。