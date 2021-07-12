鈺創4、5月每股賺0.31元 Q2 EPS可望寫11年新高

記憶體 IC 設計廠鈺創 (5351-TW) 今 (12) 日公告 5 月自結數，5 月稅後純益 4600 萬元，每股純益 0.19 元；4、5 月稅後純益共 7600 萬元，較去年同期轉盈，每股賺 0.31 元。法人看好，鈺創第二季 EPS 可望改寫近 11 年來新高。

鈺創 5 月營收 4.22 億元，年增 36%，稅前盈餘 4600 萬元，較去年同期轉盈；4、5 月累計營收 8.23 億元，年增 31%。

受惠遠距及 5G 應用帶動，近來利基型 DRAM 需求大增，但由於大廠將產能移轉至 CMOS 製程，及小廠轉至 NOR Flash/PMIC/DDIC 等應用影響，在需求增加下，DDR3 面臨缺貨，價格漲幅也較大，鈺創 DDR3 產品為大宗，營運因此受惠。

鈺創看好，今年在遠距應用及 5G 需求推升下，DDR/ DDR2/ DDR3/ DDR4 DRAM 等產品需求暢旺，且漲價效益延續，全年營運穩健成長無虞。

鈺創在市場需求強勁，加上漲價效益發酵，今年第一季營運順利轉盈，終結 5 年半以來單季營運虧損頹勢，稅後純益達 5400 萬元，每股賺 0.2 元，創近 7 年來單季新高。

鈺創 6 月營收達 4.53 億元，月增 7.34%，年增 69.5%，創 36 個月新高；第二季營收 12.76 億元，季增 21.5%，年增 42.57%，寫近 12 季高點。