00893搶攻電動車藍海商機 掛牌7天逾10萬人「搭車」

近期台灣投資市場吹起「交通工具風」，除了「航海王」之外，最被關注的就是電動車的「搭車」熱潮，國泰全球智能電動車 ETF(00893-TW) 掛牌才短短 7 天，就超過 10 萬人搶搭車。

全球目前正歷經「第二次汽車產業革命」時期，電動車取代燃油車的長征旅途正在展開，受到全球暖化議題及各科技強國欲搶先佔有領導地位下，推展電動車政策已成為不可逆的方向，國泰投信 ETF 團隊主管鄭立誠指出，電動車將掀起新一波產業革命，對比於人類近代史上個人電腦、網路、智慧型手機等浪潮，大約每隔十年就會出現一波革新，而這次電動車的浪潮，規模將來得更大、歷時更長，這塊市場大餅可能將長達 10-20 年且將帶來新台幣逾百兆元的產業商機。

根據彭博研究報告指出，目前已有許多國家明定禁售燃油車的時間表，如英國、日本明定 2035 年新車全面電動化，法國 2040 年，而最快的則是挪威、荷蘭訂在 2025 年，感覺已近在眼前。

而根據 Deloitte 2020 年針對電動車市場的研究報告，預估到 2030 年，全球電動車投資額將達 2.5 兆美元，產值達 1.3 兆美元，全球銷售量增加到 3110 萬輛，換句話說，未來每 3 輛車中，就有 1 輛是電動車。

國泰全球智能電動車 ETF 基金經理人游凱卉表示，各國政府之所以會不餘遺力支持電動車產業，主要有 3 大原因：1. 訴求環保：減碳已是全球共識，政策支持電動車，為人民帶來更好的低碳生活環境；2. 爭取國際話語權：各國因應氣候變遷，今年陸續宣布將採行動達成碳中和 (Carbon Neutral) 目標​，甚至將來對碳排放達不到標準的國家，可能徵收額外關稅或遭達標的國家排擠，這些都將影響該國話語權與影響力；3. 電動車商機龐大：根據彭博報告預估，2025 年電動車與燃油車將達到「製造成本平價」，電動車將在 2030 年拿下半壁江山、2040 年拿下全部汽車市佔率。

而在台灣，搶搭純電動車商機也成了新全民投資運動，根據 Bloomberg 資料顯示，00893 在 7/1 掛牌以來短短幾天即屢傳佳績，掛牌首日即締造台灣 ETF 史上，掛牌首日最大成交量及最大成交金額紀錄；另依集保結算所統計，00893 掛牌至 7/9，短短 7 天受益人數即超過 10 萬人，較成立時增加近 4 倍，足見國人相當看好電動車市場。