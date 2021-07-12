網購商機爆發 富邦媒Q2營收寫新高紀錄 網家創次高

隨著國內疫情擴散，消費版圖快速轉到線上，富邦媒 (8454-TW)、網家 (8044-TW) 5、6 月業績顯著升溫，富邦媒第二季合併營收達 222.58 億元，季增 21.22%，年增 40.57%，創單季新高，網家則創 117.32 億元，季增 2.11%，年增 13.98%，則創單季次高。

電商業者今 (12) 日陸續公布 6 月合併營收，富邦媒衝上 83.26 億元，月增 2.43%，年增 52.3%，創單月次高紀錄，僅次於去年 11 月；而網家為 42.87 億元，月增 6.23%，年增 19.52%，創今年新高和同期新高紀錄，淡季表現不淡。

富邦媒表示，6 月網路購物業績年增 55.7%，成長幅度近 3 年新高，業績占比約 94.4%，其中，行動購物業績年增 63.8%，在網路購物業績占比約 75.7%。

富邦媒統計，6 月熱銷商品類別包括 3C 家電類的筆電手機、遊戲機、空氣清淨機，居家生活類別如食品、廚具、衛生與清潔用品，以及保健類如雞精、葉黃素等。

富邦媒在上半年大檔期 618 年中大促中，業績年增逾 50%，尤其 6 月 18 日當日業績更較去年同期成長 1.5 倍，全天網站造訪人次將近平日 3 倍。

富邦媒認為，疫情加速台灣線上消費習性養成，為今年營運加速成長重要動能。

網家指出，疫情三級警戒後網購需求湧現，PChome 24h 購物清潔用品、食品等民生必需品熱銷，而居家上班上課衍伸硬體升級需求，電腦、電玩等相關類別商品銷量較往年同期有顯著成長。

PChome 24h 購物觀察發現，無論是商用筆電、電腦週邊、攝影機、耳機、辧公椅等銷量均較去年同期呈倍數成長；而在家自煮風潮，使進口食材銷量較去年同期成長 3 倍、冰箱和鍋具銷量則成長 2 倍。

展望 7 月，PChome 24h 購物將陸續推更多強檔品牌旗艦館和開館活動，衝刺暑假商機。

此外，創業家 (8477-TW) 日前公布 6 月合併營收 4.7 億元，月增 18.58%，年增 34.69%，創同期新高；創業家表示，疫情爆發後平台買氣大幅提升，隨著 AI 數據分析市場需求和行銷廣告投放優化效益顯現，整體營運策略調整見效，已逐漸走出低谷。