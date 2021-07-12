5月受雇員工銳減5萬人 住宿餐飲業退出人數超過2萬人

主計總處今 (12) 日公布 5 月底工業及服務業全體受僱員工人數 811 萬 9000 人，月減 5 萬 2000 人或 0.64%，創歷年同期最大減幅，其中，住宿及餐飲業因辭職、解僱和退休等原因而退出的人數達 2 萬 1000 人，顯示相關內需業者受疫情衝擊劇烈。

主計總處統計，5 月因增僱或召回等原因而進入的人數僅 15 萬 9000 人，較上月減少 3 萬 1000 人，又以批發及零售業減少 1 萬 3000 人最多。

而因辭職、解僱、退休等原因而退出的人數達 21 萬 1000 人，月增 2 萬 9000 人，其中，住宿及餐飲業增加 2 萬 1000 人最多。

受到疫情影響，5 月全體受僱員工經常性薪資平均為 42863 元，月減 0.75%，年增 1.83%，而部分工時員工經常性薪資 18657 元，月減幅多達 7.92%，年減 1.23%。

主計總處說明，5 月總薪資平均為 51,957 元，年 5.27%，而前 5 月全體受僱員工經常性薪資平均為 43,040 元，年增 2.10%，總薪資增 3.19%，剔除物價因素後，實質經常性薪資年增 0.70%，實質總薪資年增 1.77%。

其中，部分工時員工因工時較短，5 月經常性薪資平均為 18657 元，加計獎金和加班費後，總薪資平均為 19317 元，月減 8.04%，年減 0.69%，此受疫情影響，工作時數減少所致。