國揚已砸近80億元 在大台北、高雄積極獵地

國揚 (2505-TW) 今年初以每坪土地單價 58 萬元、總價 18.56 億元購入新北市土城區忠義段的 3199 坪土地的 50% 股權，今 (12) 日再以 2.5 億元於同一區域買進 391.17 土地 50% 股權，預計全案整合後土地將擴大到 5000 坪，總計國揚去年底至今已砸下近 80 億元，在大台北、高雄大獵地。

同時，國揚除新北新土城區廠辦案持續進行整合土地，今天也公告，在三重中興段，以每坪 103.3 萬元、18.89 億元總金額價格，向永億工業及華陽國際物流購入土地 1828.28 坪的 50% 股權，市場預估，國揚針對此三重廠辦建案，也將朝向與其他公司合建。

國揚去年 11、12 月陸續以 21.01 億元購入內湖舊宗段 83-1 地號 1500.85 坪土地，以及以 9.39 億元入手內湖舊宗段 83-11 地號 626.48 坪土地，還有高雄鳳山區勝利段 9 地號 2160.23 坪土地後，連同持續在新北土城及三重的購地案簽約，國揚建設去年第四季至今已砸 79.15 億元分別在大台北地區及高雄大獵地。

國揚在新北市土城及三重投入的廠辦案都是持股 50%，土城案最快今年下半年拿建照後動工推案，國揚建設採取共同投資策略，分散投資風險，也讓本身資金運用更靈活。

國揚主要看好企業擴增需求，以及土城老舊廠房汰舊換新潮，因此投入超過 20 億元在土城獵地，由於該案需與其他企業共同合作投資，因此全案整合完後初估面積超過 5000 坪，將規劃興建大規模廠辦大樓，總銷初估超過 100 億元。