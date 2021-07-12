全島一命 投身「戰疫」

黃崇哲

台灣金融研訓院院長 《台灣銀行家》雜誌總編輯

過去的兩個月，對台灣是那樣充滿遺憾與挑戰，讓原本在世界疫情大流行中，彷彿平行空間的幸福小島，忽然焦躁且不安。從 4 月初的火車事故開始，然後是忽而襲來的疫情，都造成了國人寶貴性命的耗損；但更令人惋惜的是，原本團結抗疫，共創防疫傲人成績的台灣，社會互信竟隨著疫情的升級而出現了重大裂痕，若不能及時修補，將浪費了此次世界重新體驗台灣存在的發展契機。

畢竟，颱風地震仿若台灣的標準配備，經常性的災後搶修，讓台灣社會以為自己早已熟悉面對重大天災後的重建復興。但這次真的不同，COVID-19 疫情的發展與不確定性，早已讓原本的抗疫演化成「戰疫」，甚至在印度第二波重大疫情發生後，更多已將「COVID 戰役（Battle）」轉稱為「COVID 戰爭（War）」，來凸顯出災情的全面與慘痛，早不亞於由軍火造成的傷亡損失。

我們必須體認，不像一般天災一次性造成寶貴人命與財產的損失，這次的「戰疫」需要在不確定因素下，邊打邊調整的對抗與重建過程。相對一般天災重建僅需撫慰人心及復原原有基礎建設，這次災害由於無法預知還會有多少變異株侵襲台灣，且既有的社會運行模式、產業型態，甚至政治結構，也都不斷受疫情影響衝擊，因此政府需要持續動態的調整對策，同時進行對抗與重建，讓社會動員與復原能力維持不墜，等待最後勝利降臨。

而台灣是少有如此經驗的，因為對於戰爭，二戰的空襲早不復記憶，而金門歷次砲戰戰火，也幸賴離島軍民防禦於外，對本島影響實在有限。但台灣絕非戰火隔離之地，除對岸以數千導彈持續威脅相峙外，如何保密防諜以防堵統戰，更是幾代人在學習歷程中的共同記憶。只是，近 20 年來，隨著經濟民主發展，讓我們將戰爭準備放在最角落的深處，而忽略了天災與人禍的伴隨，也暴露了社會脆弱之處。

所以，正要開展的紓困振興工作之重要性，絕對不亞於防疫、圍堵疫情工作。畢竟這段時間的三級防疫衝擊，已經暴露了許多台灣社會的發展破口。首先，在經濟面上，零售、餐飲、旅遊等產業困難，直接衝擊了相關民眾生計，需要迫切的支援救助。其次是基礎設施面，原本以為規劃足夠的防疫醫療體系，更需要提升醫療餘裕量，以免讓辛苦的醫療前線再次陷入後援不足窘境。

而更大且更需要填補的破口是社會信任，對於政府在這階段防疫作為、疫苗購買、國際援助等事件現象的極端解讀，加上充斥的假訊息，硬是對台灣社會劃下了一道深深的切口，讓親情、友情全面性的遭受退群考驗，撕裂了跨黨派對於民主追求的共同情感認知。

真心期待朝野能在「全島一命」的認知下，以戰後復原重建的廣度思維，共同重新建構台灣的社會共同意識。這樣，不僅得以戰勝 COVID-19 病毒，也讓台灣社會在復原後擁有更強的抗體，以對抗更多可能破壞台灣社會持續成長的各種隱形病毒，為未來鋪出更強健的永續發展動能。

來源：《台灣銀行家》139 期

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