群益權證小教室：基本面產業選股-鋼鐵

歡迎來到群益權證小教室！

「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天就要來教大家如何挑選好權證！

權民最大網左方列表的「進階選股」功能

盤後搜尋的「基本面」，篩選「產業選股 - 鋼鐵」。

以 2021/7/12 盤後資料為例，篩選結果前 5 個選項分別為盛餘 (2029-TW)、燁輝(2023-TW)、大成鋼(2027-TW)、允強(2034-TW)、大國鋼(8415-TW)。其中，盛餘(2029-TW) 於當日漲停，由於標的漲停時發行人無法避險，對應的認購權證也無法掛出委賣價，此時投資人進行買進，可能追價在不合理的價格，提醒權友須留意價格偏離風險。

若以大成鋼 (2027-TW) 為例，點擊標的名稱左邊紅色放大鏡可進入權證搜尋頁面，因 7/12(一)鋼鐵類股指數終場收漲 1.22%，建議看多標的，選取「認購」，並篩選價內外程度 - 5% ~ +20% 且剩餘天數 90 天以上的權證。

今天幫大家挑選出來的大成鋼群益 11 購 02 (038135 -TW) 權證，不僅符合我們所篩選的價內外程度及剩餘天期條件，買賣價差小於合適價差，有效槓桿也有 2 倍以上，看好條件就可以直接透過群益權民最大網下單唷！

今天的「群益權證小教室」到這邊告一段落，我們明天見！