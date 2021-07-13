〈裕民股東會〉遠東集團首場 徐旭東：裕民每年可持續發股息

散裝航商裕民 (2606-TW) 今 (13) 日召開股東會，不同與以往大會場式的活動，為符合防疫標準，採取人員分流、分樓層、分會議室來降低群聚風險，但仍由董事長徐旭東親自出席主持，為遠東集團旗下第一家召開股東會的公司。

徐旭東表示，過去 10 年平均現金殖利率 4.37%，目前帳上每股可分配盈餘高達 13.27 元，財務結構穩健，有能力在不舉債的情況下持續回饋股東，徐旭東說，「每年可持續發股息」。

裕民在股東常會中通過 109 年度盈餘分配案，每股配發現金股利 1.2 元。

對於散裝市況，徐旭東認為，由於中國對原物料需求強勁，加上全球對原物料的需求持續高漲，看好後市表現，尤其裕民船隊平均船齡不到 6 年，具有高競爭力。

裕民總經理王書吉進一步指出，疫情造成港口運作效率降低進而塞港，供需不平衡使運費維持高檔，隨著中國加速投資基礎建設，美國也祭出基建計畫，加上環保法規陸續上路，老舊船舶因此加速淘汰，看好接下來幾年國際局勢的發展有利航運市況。

裕民表示，目前整體市場新船訂單占總船隊不到 6%，處於歷史低點，據海運諮詢機構 Clarksons 預估，今年散裝船噸位僅成長 2.6%，全年呈現低交船高殺船的趨勢，而乾散貨海運延噸海浬需求年增 3.7%，使市況見到顯著正成長。