鼎固-KY正籌組團隊返台獵地開發 今年獲利將谷底回升

日月光集團地產開發商鼎固 - KY(2923-TW) 今 (16) 日由副總王鏘嵐主持召開法說會，並透露鼎固 - KY 正在台灣籌組團隊，將返台從事包括商辦、住宅的地產開發案，同時，也不排除與泛日月光集團的宏璟建設 (2527-TW) 進一步合作，今年獲利將自去年低迷谷底回升。

鼎固 2020 全年營收達 134.2 億元，年增 134%；毛利率下滑至 41.15%，稅後純益 11.78 億元，年減 85.66%，每股純益 0.68 元。鼎固董事會日前已通過去年盈餘分配案，每股擬配發 1.2 元現金股利，配發率達 176%。

鼎固 - KY 在中國市場的業務內容包括住宅、商辦及商場的開發，還有商場及商辦出租業務；鼎固 - KY 去年獲利大幅衰退，王鏘嵐指出，包括去年新冠肺炎疫情爆發，鼎固 - KY 主動對商辦、商場承租戶減租一個月，影響營收，同時去年交屋入帳的無錫建案取得成本較高，個案毛利率僅約 20%，拉低整體平均值。

王鏘嵐指出，公司積極對於商場出租營運進行調整，目前承租戶當中，餐飲業占 60%，零售業占 30%，生活體驗的娛樂事業占 10%，目前規劃將生活體驗的娛樂事業比重再向上拉高。

鼎固 - KY 在 2012 年掛牌上市，資本額 174 億元，為台灣營建業中資本額最大的公司，也是台灣第一家主營大陸房地產回台上市公司，目前主要推案地點位於上海、重慶等一線城市地鐵站上方或鄰近地鐵區域，並根據當地特色創造競爭優勢。

展望 2021 年，鼎固 - KY 完工建案持續熱銷，地點良好、毛利率較高的未銷售建案也將逐步銷售；此外，由於去年疫情期間鼎固減免租戶部份租金，使得租金收入略有下降，但在疫情趨緩帶動整體商業及消費活動復甦，及商場改裝完畢下，商場及辦公樓租金收入可望成長，有助帶動毛利率提升，今年營運成長動能可謹慎樂觀期待。