中華電穩坐三冠王 6月每股賺0.4元寫今年最佳 上半年2.29元

電信三雄今 (12) 日公告 6 月自結，中華電 (2412-TW) 以單月每股純益 0.4 元、第 2 季 1.15 元、上半年 2.29 元持續拿下三冠王寶座，其中 6 月獲利寫今年最佳，受惠疫情推升數據網路與寬頻接取業務增加，6 月營收 169.2 億元登今年次高，月增 3.54%、年增 5.88%。

遠傳 (4904-TW) 同樣受疫情推動遠距工作需求，新經濟營收成長動能延續，6 月營收 66.81 億元，月增 3.47%、年增 8.41%，寫近 4 個月新高；單月每股純益 0.21 元創今年新高、第 2 季每股賺 0.61 元、上半年 1.16 元。台灣大 (3045-TW) 6 月營收 136.8 億元，同登今年最佳，月增 1.29%、年增 28.9%，單月 EPS 0.39 元、第 2 季 1.01 元、上半年 2.02 元。

中華電

中華電 6 月營收 169.2 億元，月增 3.54%、年增 5.88%；營利率 21.88%，月減 1.25 個百分點、年減 0.08 個百分點；EBITDA 68.9 億元，月減 1%、年增 7.1%；稅後純益 30.8 億元，月增 4.05%、年增 3.36%；每股純益 0.4 元。

中華電第 2 季營收 496 億元，季減 1%、年增 3.8%；營利率 22.64%，季減 0.48 個百分點、年增 0.45 個百分點；EBITDA 207.8 億元，季減 0.97%、年增 7.3%；稅後純益 89.3 億元，季增 1.25%、年增 4.1%，每股純益 1.15 元。

中華電上半年營收 997 億元，年增 3.9%；營利率 22.4%，年減 0.12 個百分點；EBITDA 413.6 億元，年增 6.8%；稅後純益 177.3 億元，年增 5.2%，每股純益 2.29 元。

中華電表示，受惠行動服務營收持續正成長，資通訊專案營收與應用加值服務營收增加，加上全民與百業防疫之需，提高宅經濟、零接觸、數位及遠距智慧應用使用需求，數據網路與寬頻接取營收也持續成長，推升單月營收較去年擴大。

中華電指出，與第二季財測達成率相較，營業收入、營業淨利、稅前盈餘及每股純益達成率皆超過預期。

遠傳

遠傳 6 月營收 66.81 億元，月增 3.47%、年增 8.41%；EBITDA 23.6 億元，月增 1.42%、年增 3.5%；稅後純益 6.75 億元，月增 3.53%、年減 11.88%，每股純益 0.21 元。

遠傳第 2 季營收 194.97 億元，季減 6.42%、年增 4.41%；EBITDA 69.86 億元，季增 2.75%、年增 1.47%；稅後純益 19.73 億元，季增 8.9%、年減 11.84%，每股純益 0.61 元。

遠傳上半年營收 403.34 億元，年增 5.96%；EBITDA 137.86 億元，年減 0.73%；稅後純益 37.84 億元，年減 14.2%，每股純益 1.16 元。

遠傳表示，受惠 5G 用戶持續成長、手機銷售挹注，帶動月租型用戶數維持正成長、流失率維持低檔，單月營收持續成長。

另外，疫情推動遠距工作需求，新經濟營收成長動能延續，其中，雲端服務營收年增 52%、資安業務營收年增 88%；個人數位服務方面，在防疫與民生需求帶動下，friDay 購物營收年增 57%、數位媒體服務營收年成長達 35%。

遠傳持續透過 AI 精進 E 化客戶服務，包括透過遠傳心生活 APP、遠傳官網和遠傳 FB、IG 和 Line 帳號、電子帳單或是客服專線等，為客戶提供零接觸數位服務，直接解決用戶問題比例超過 9 成、用戶滿意度高達 9 分 (滿分 10 分)，月均使用量近 50 萬人次。

台灣大

台灣大 6 月營收 136.8 億元，月增 1.29%、年增 28.9%；營利率 11.4%，月增 0.96 個百分點、年減 1.23 個百分點；EBITDA 29.8 億元，月增 5.3%、年增 17.3%；稅後純益 10.9 億元，月增 22.47%、年增 5.4%，每股純益 0.39 元。

台灣大第 2 季營收 384.2 億元，季增 8.8%、年增 22.59%；營利率 11.78%，季增 1.48 個百分點、年減 1.41 個百分點；EBITDA 85 億元，季增 8.3%、年增 10.2%；稅後純益 28.4 億元，季增 0.35%、年減 6.82%，每股純益 1.01 元。

台灣大上半年營收 737.3 億元，年增 16.67%；營利率 10.71%，年減 2.92 個百分點；EBITDA 163.4 億元，年增 3.33%；稅後純益 56.7 億元，年減 10.85%，每股純益 2.02 元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，5G、電商、家用寬頻三大成長引擎持續增溫，其中電子商務受惠宅經濟及 618 年中慶策略奏效，單月營收續創歷史次高，年增 56%，推升整體合併營收年成長達 29%。

行動業務方面，台灣大單月行動服務營收年成長幅度加大，除受惠用戶升級 5G 帶動 ARPU 外，居家上網、購物需求增長，帶動好速成双、mo 幣多等產品申辦成長，同時，電信代收和遊戲服務等科技事業營收，也較去年同期成長。