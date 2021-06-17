強化布局雲端市場 中華電擠進Google Cloud陣營
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中華電 (2412-TW) 今 (17) 日表示，繼去年取得 Google Cloud 經銷商夥伴資格後，今年積極擴大與 Google 合作，並列為 Google Cloud 菁英合作夥伴(Google Cloud Premier Partner)，未來將提供企業全面性的 Google Cloud 整體解決方案。
中華電獲 Google Cloud 菁英合作夥伴資格後，將利用自身資通訊能量，整合大數據、IoT 物聯網、AI 等技術，串聯雲、網、端，提供企業混合雲等專業虛實整合服務，此外，未來將提供給企業的解決方案包括顧問導入、Partner Interconnect、系統架構檢視及優化、服務遷移、7x24 維運服務等。
中華電與 Google Cloud 去年開始合作，涵蓋製造業、資訊業、系統整合服務業等，應用包含數位轉型、AI 機器學習、混合雲等解決方案。
中華電表示，透過 Google Cloud 高效能、高彈性、低延遲等特性，結合中華電的 Google Cloud Interconnect 直連服務，協助企業打造安全穩定的雲端解決方案。
中華電強調，因應企業數位轉型需求，旗下多雲交換平台 (CMCX) 整合 Google Cloud、Azure、AWS 等，企業可使用專屬線路連接國際知名雲平台，進行跨平台管理與分析。