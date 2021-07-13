〈能源盤後〉Delta病毒傳播迅速 點燃市場擔憂情緒 原油3日來首見收低

週一 (12 日) 交易，原油期貨價格 3 個交易日來首次收低，係因新冠變種病毒 delta 的傳播令人越來越擔心，恐其挫傷全球部分地區對原油的需求。

Rystad Energy 石油市場分析師 Louise Dickson 週一研究報告寫道，「儘管全球石油供應收緊，但交易者現在再度關注新冠肺炎疫情，全球對變種病毒的擔憂情緒正打壓價格。」

「全球幾個國家的感染率正在上升，且如果防疫限制再度增加或實施，可能會對經濟成長產生衝擊，進而影響石油消費。」

由於 delta 病毒傳播速度更快，市場對石油需求的擔憂再次加劇，這也放大了 OPEC + 之間的不和，因其關於放寬產量限制的爭議仍懸而未解。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 46 美分或 0.6%，收每桶 74.10 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 39 美分或 0.5%，收每桶 75.16 美元。

根據道瓊市場數據，上週五 WTI 和 Brent 原油期貨價格連續 2 日上漲，但週線收低 0.8%。

路透週一報導，沙烏地阿拉伯和阿曼發表聯合聲明，呼籲 OPEC 和 OPEC + 成員持續合作以穩定和平衡石油市場。

OPEC + 本月初談判破裂，8 月起至 12 月放寬產量限制 40 萬桶 / 日的提議遭 UAE 阻擋後，石油交易一直不穩定。UAE 要求調升判斷產量的基準線。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，在 7 月 5 日正式談判取消後，「非正式談判無疑將繼續進行，但沒有跡象表明何時會召開新的正式會議。」

OPEC 在一份官方公報中表示，下次會議的日期將「適時」決定。

G20 財長週六發表謹慎的聯合聲明，也加劇了週一原油交易的悲觀情緒。

該聲明寫道，「各國間的復甦情形存在巨大差異，且仍面臨下行風險，尤其是新冠變種病毒的傳播以及接種推展速度的差異。」

儘管自 OPEC 談判破裂以來原油市場一直不穩定，但在美國 EIA 公布美國原油庫存下降程度大於預期，且汽油供應量下降程度更遠超過預期後，上週稍晚原油綜合交易出現反彈。

其他能源商品交易

8 月交割的汽油期貨價格下跌近 0.7% ，收每加侖 2.28 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌近 0.3%，收每加侖 2.15 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 2%，收近每百萬 Btu 3.75 美元。

天然氣期貨價格收高，力抗整體能源產品交易趨勢，創下自 2018 年 12 月以來最近月期貨價格最高收盤價。

Steeves 表示，由於美國消費地區的溫度預期上升，且美國庫存收緊，加上西海岸的「強烈熱浪」也有支撐作用，因此天然氣價格上漲。