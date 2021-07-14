〈能源盤後〉美庫存盼連8週下降 WTI原油登上2年多來最高水準

週二 (13 日) 交易，原油期貨價格收高，WTI 原油期貨價格登上 2 年多來最高水準。

分析師表示，儘管 delta 新冠變種病毒可能引起經濟體實施限制並降低能源需求，但市場對美國原油庫存可望再下降的預期心理給予原油價格支撐力。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 對 MarketWatch 表示，「我們看到實體原油供應出現嚴重短缺，而這正消耗庫存以對應需求。庫存不能無限期提取，這已不是什麼秘密，最終必須提高產量以滿足需求並補充庫存。」

EIA 週三將公布上週 (7/9 止) 原油庫存報告。API 週二稍晚公布，上週 (7/8 止) 美國原油庫存下降 410 萬桶、汽油庫存下降約 150 萬桶、蒸餾油庫存增加約 370 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (7/9 止) 美國原油庫存下降 490 萬桶，為連續第八週下降，另外，汽油庫存下降約 160 萬桶、蒸餾油庫存增加約 130 萬桶。

OPEC + 本月稍早未能達成產量協議，因此產量水準持續存在不確定性。Raj 表示，OPEC 是市場上不可忽視的重要影響因子，「但該組織沒有提供方向，甚至連下一次開會討論的時間都沒有。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.15 美元或近 1.6%，收每桶 75.25 美元，為 2018 年 10 月初以來最近月期貨最高收盤價。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.33 美元或 1.8%，收每桶 76.49 美元，為 7 月 5 日以來最高收盤價。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 1.8% ，收每加侖 2.32 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.6%，收每加侖 2.18 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.4%，收近每百萬 Btu 3.70 美元。

IEA 在其月報中表示，不斷增加的新冠病例及其對幾個富裕國家放寬防疫限制計畫的潛在影響，使得衡量未來需求變得更加困難。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告中表示，「儘管 OPEC + 存在不確定性，但需求同時也令人擔憂，因為隨著 delta 變種病毒傳播，幾個地區的新冠病例數量不斷上升。」

IEA 表示，OPEC + 的產量協議持續困在僵局中，這也加劇了不確定性。IEA 小幅調整主要預期，今年全球石油需求前景未變，但明年的需求成長預期下修 10 萬桶 / 日，降至每日 300 萬桶。

IEA 上修非 OPEC 今年的供應增長 6 萬桶至 77 萬桶 / 日，並維持明年供應成長 160 萬桶 / 日的預期。IEA 預期，2022 年的成長中有 100 萬桶來自美國。美國生產商更聚焦將現金返還投資者，而不是增加產量。

IEA 認為，倘若 OPEC + 無法達成供應協議，原油市場將面臨供應短缺加劇的前景。

OPEC + 本月初談判破裂，8 月起至 12 月放寬產量限制 40 萬桶 / 日的提議遭 UAE 阻擋後，石油交易一直不穩定。UAE 要求調升判斷產量的基準線。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，OPEC + 未能達成新產量目標協議，「引起市場擔憂情緒，深怕整個協議都支離破碎，並在全球產油國間引發新的市場份額爭奪戰。】

與此同時，據彭博社報導，伊朗與世界強權的談判預計要到 8 月中旬才會再開，即伊朗新總統就職後。交易者一直關注核協的談判過程，該協議可能讓美國放寬對伊朗的制裁，使其原油重回全球市場。

「美 / 伊的大消息會提供交易者買進 / 回補的理由，但核子問題缺乏進展這一點已經大致上納入價格考量了。」Richey 說。