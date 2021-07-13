馬斯克收購SolarCity遭指中飽私囊 若敗訴面臨26億美元賠償金

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周一（12 日）出庭為 5 年前特斯拉斥資 26 億美元進行的 SolarCity 收購案進行辯護，因特斯拉股東指控馬斯克為中飽私囊而操作該筆收購案。倘若敗訴，馬斯克恐將面臨 26 億美元的天價賠償金。

這起訴訟要回溯至 2016 年，當年馬斯克要特斯拉董事會以高於市值的 26 億美元，收購當時已經瀕臨破產的太陽能發電公司 SolarCity。

提起訴訟的股東們認為，SolarCity 是馬斯克的堂兄弟創立，且馬斯克在該公司與特斯拉皆擁有 22% 的股份，因此該筆交易視為是馬斯克為救自己人公司免於破產的舉動。

雖然特斯拉董事會成員在 2020 年底達成 6,000 萬美元的和解協議，但馬斯克選擇與董事會對簿公堂。

不過這次訴訟案是由代表公司的股東提起，而不是個人或基金，若原告勝訴，所獲賠償將歸特斯拉，而非提起訴訟的利益相關人。

這次審判的最大問題是，馬斯克當時的收購行為是否符合特斯拉股東的最大利益，還是利於馬斯克本人、自己家族企業 SolarCity 或自身私人 SpaceX 公司的中飽私囊行為。

馬斯克在法庭上表示，這是一筆換股交易，自己在兩家公司的持股比例幾乎完全相同，因此沒有任何中飽私囊之嫌。他也說不會操控董事會成員的任命、解職或薪水。

目前是全球第二大富豪的馬斯克也說，自己試圖不擔任特斯拉執行長，不認為自己應該被公眾視為操控公司的人。

此次特斯拉收購 SolarCity 一案將展開為期兩周的庭審，但預料可能需要好幾個月過後才會有最終宣判。