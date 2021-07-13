飆天價後暴跌 木材期貨今年來漲幅歸零

木材期貨今年一度飆上歷史天價，也是今年漲幅最猛的大宗商品之一，但隨著市場轉為供過於求，價格跟著下跌，今年來行情在周一 (12 日) 由紅翻黑。

芝商所 (CME) 木材期貨周一下跌 5.6% 至少每千板呎 712.90 美元，今年來漲幅正式歸零，轉為下跌 0.6%。木材期貨曾在 5 月 7 日漲到 1733.50 美元歷史新高，是年初行情的四倍多。

CME 木材期貨價格走勢。來源: Bloomberg

木材期貨今年稍早隨著美國經濟重啟飆漲，並躍居美國通膨和貨幣政策辯論的焦點，當時投資人擔心，這種重要營建材料大漲會推升成本，進而衝擊美國的經濟復甦。

不過木材期貨長達好幾個月的火爆行情，在觸及歷史高點後迅速熄火，成為繼鐵礦砂之後，今年另一個波動劇烈的原物料。美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾上個月還曾舉木材期貨價格為例，說明物價上漲壓力是過渡現象壓力，理由是隨著經濟持續重啟、刺激措施淡去，供應鏈瓶頸將獲得緩解。

專精木材交易策略的 Westline 資本策略公司執行長 Greg Kuta 說，木材庫存水準上升，同時，美國消費者修繕房屋的木材零售需求「大幅減少」，導致木材期貨價格挫跌。

儘管木材重要產地加拿大西部近日發生森林大火，不列顛哥倫比亞省野火超過 300 處，鐵路運輸大受干擾，似乎也不影響木材行情。

木材價格從 1990 年代開始大多介於每千板呎 200 到 400 美元，只有 2018 年一度漲破 600 美元。因此 Kuta 認為，最近出現「大規模自由落體式的修正」，只是重新反映對接下來到年底木材供需的預期心理。他預測年底前的木材價格將在 550 到 1200 美元之間波動，只要漲破 1000 美元就會面臨賣壓。

加拿大皇家銀行資本市場分析師 Paul Quinn 說，木材價格通常在夏季月份下跌，9 月稍微漲一些，到 11 月再度下跌。

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