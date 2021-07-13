美國餐飲業缺工 麥當勞祭出多項福利搶人才

缺工問題已成為美國經濟復甦最大的挑戰之一，尤其是仰賴大量勞力的餐飲、觀光服務業，美國連鎖速食業龍頭麥當勞 (MCD-US) 加盟業者為爭取員工，祭出高時薪、有薪假與學費補助等福利。

根據華爾街日報（WSJ）報導，麥當勞是受新冠疫情影響的重災企業之一，由於疫情期間銷售停滯，有大量的員工遭到資遣。如今美國經濟逐漸復甦，各企業運作慢慢重回正軌，人潮與需求再度湧現，該公司卻面臨缺工問題。

麥當勞是美國數一數二大的民間企業，擁有約 80 萬名員工，因此該公司在薪資方面的政策也受到業界人士密切的關注。

該公司在今年 5 月表示，將把所有餐廳員工起薪提高至每小時 11 到 17 美元，並表示將繼續評估員工的薪水，讓公司的人才招募有吸引力，預計到 2024 年，平均時薪將達 15 美元。

另外，麥當勞的一些加盟主也計畫在今年夏天為員工提供兒童與老年人看照服務，麥當勞會在今年年底前考慮是否擴大該項福利。

麥當勞加盟業者經調查發現，員工的優先考量是額外的福利，包括加薪或彈性的工作環境。該公司管理層也在長達一年的討論後，在上月同意提高培訓補助、工作彈性、薪水與其他福利。

餐飲市調機構 Compass Restaurant Consulting and Market Research 最近對 20 幾家連鎖餐飲業者調查，並且整理出 3 個自疫情爆發以來餐飲業缺工原因，最主要是失業救濟補助，其次是員工對餐飲業的失望，第三是疫情期間從事大眾服務工作感到不安。

此外，其他包括 Papa John’s(PZZA-US)、Chipotle(CMG-US)、P. F. Chang’s 等大型連鎖餐廳，也提高員工福利如簽約獎金、擴大照護補助等措施。