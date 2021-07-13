盤前財經大事搶先讀2021年07月13日

今日操盤前瞻

中國布 6 月進出統計

美國 6 月 CPI

美股財報季：高盛、摩根大通

股東會：裕民、宏捷科、強茂、致伸等

除權息：華邦電、宏亞、健鼎、科懋、嘉晶

原油期權市場看多情緒猛烈 近期引發油價震盪不斷

避險基金和投機者持續推高原油期權市場的看漲押注，近來引發油價震盪。6 月 15 日當周，美國原油看漲與看跌期權的比率飆升至 23 比 1，為 2018 年夏季以來最高水平，也是 5 周前的近 3 倍。閱讀全文...

這六大原因說明為何美股牛市有望再延續三至五年

今年迄今，標普 500 指數已大幅上漲 17%，儘管存在修正可能性，《MarketWatch》專欄作家 Michael Brush 提出 6 項原因，說明為何美股牛市至少可再延續 3 至 5 年。閱讀全文...

北美不銹鋼大廠停工無法供貨 大成鋼證實已感受到強勁轉單

北美不鏽鋼 (NAS) 上周傳出因為生產原料供給不順，位在肯塔基州的 Ghent (根特) 廠停工並暫停供貨，交貨將無限期延期，美國不銹鋼及鋁捲板通路商大成鋼 (2027-TW) 對此表示，NAS 並非公司料源供應商，且停工消息一出，就立刻感受到客戶轉單狀況熱絡，第三季整體供給將更吃緊，量價齊揚。閱讀全文...

中國去美化主要受惠者 外資喊股王矽力上看 4400 元

外資昨 (12) 日出具報告指出，矽力 - KY(6415-TW) 受惠中國半導體自主化趨勢，在中國市占率可望顯著提升，且因產能短缺，銷售單價將持續走揚，外資估，矽力今、明、後年獲利將高速成長，每股純益估達 55、79、98 元，目標價也從 3500 元上修至 4400 元。閱讀全文...

3 家金控上半年獲利超越去年全年 15 家賺逾 3400 億元幾近翻倍

開發金 (2883-TW) 昨 (12) 日公布自結獲利，上半年稅後純益已經超越去 (2020) 年全年，加上已公布的國泰金 (2882-TW)、華南金 (2880-TW) 共 3 家金控，只花半年就賺贏全年；綜觀 15 家金控，6 月獲利全數較前月正成長，上半年合計賺逾 3400 億元、達 3415.23 億元，年成長率高達 98%，幾近翻倍。閱讀全文...

Q2 散戶當沖熱情不減 每天近 20 萬戶沖沖樂 比重逾 4 成

台股第 2 季不受疫情干擾指數持續攻高，根據證交所統計，第 2 季當沖占成交值比重約 44.2%，平均每日當沖戶數將近 20 萬戶。閱讀全文...

陽明 6 月、Q2 營收同寫歷史新高 本季入旺季樂觀

長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 6 月合併營收和第二季均創新高，陽明 (2609-TW) 昨 (12) 日公布 6 月合併營收也達 275.37 億元，月增 14.57%，年增 152.17%，第二季合併營收達 732.7 億元，季增 17.64%，年增 130.77%，單月與單季都是同寫新高紀錄。閱讀全文...

無懼疫情台股靠鋼鐵、航運撐場 大戶、散戶交易人數翻倍雙創新高

台股第 2 季隨美股持續攻高，激勵大戶、中實戶與散戶紛紛進場，交易人數同步寫下統計以來新高紀錄。根據證交所統計，第 2 季大戶與中實戶交易人數分別為 5990 人、48826 人，皆較第 1 季增加逾 8 成，散戶交易人數也突破 400 萬人次，較前一季增加 12%。閱讀全文...

南山人壽上半年獲利逾 400 億元 賺贏去年全年、創歷史新高

南山人壽昨 (12) 日公布自結，無懼疫情衝擊，6 月稅後純益 47.8 億元，上半年累計稅後純益 401.9 億元，年增 78%，已超越去年全年獲利，並創南山人壽成立以來歷史新高。閱讀全文...