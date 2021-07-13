【新光證券】盤前分析 

◆盤勢分析

台灣股市:

上周五美股大漲；美不鏽鋼大廠 NAS 停產，市場供給持續吃緊，台廠可望迎轉單；股王及市值王 6 月營收、第 2 季營收同步創新高，帶動半導體股大漲逾 1%；金控雙雄獲利報喜；BNT 疫苗採購報佳音；12 日台股受上述消息激勵開高，盤中一度攻抵 17947 點，改寫歷史次高紀錄，可惜航運及百貨股表現虎頭蛇尾，股后亦難擺脫 Q2 營運低迷陰霾，股價逆勢收黑，使得大盤漲勢縮水，未能站回五日均線，終場加權指數收在 17814.33 點，漲 152.85 點或 0.87%，成交額 5588 億元。OTC 指數收在 219.32 點，漲 3.47 點或 1.61%，成交額 1131.53 億元。



12 日台股日線連五黑，僅攻回 17800 點關卡，MACD 柱狀體由正轉負，技術面持續降溫。籌碼方面，外資及自營商由賣轉買，投信則連九日賣超。考量大型權值股新出爐的 6 月營收表現亮眼，法人將市場資金由漲多的航運股，轉向電子股，配合第三季電子股旺季，接下來法說及股東會熱鬧登場，台股有機會續攻高點，選股可留意 6 月營收創新高，股價表現相對落後族群波段操作。