【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 美股財報季由銀行股率先上場，高盛、摩根大通等大型銀行股走高，特斯拉、迪士尼大漲，週一美股上漲，漲幅介於 0.21 至 1.24％，美股四大指數短期高檔盤堅。美國司法部和聯邦海事委員會 (FMC) 周一簽署瞭解備忘錄，加強合作以提升海運業競爭力。台積電 ADR 上漲 1.72%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）均線：支撐為 17,500 點至 17,600 點，壓力為 18,008 點至 18,100 點。

（3）技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 215 點附近，壓力為 222 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 10 日線之上並挑戰萬八，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向為 2021 年展望佳、第二季財報優、預期 7 月營收靓且下半年營運正向、半導體、宅經濟、PCB、金融、運輸、原物料、高殖利率、防疫 / 生技等。

5. 上市櫃公司 6 月營收昨（12）日出爐，在台積電（2330）營收創歷史新高、月增 32.1% 帶動下，整體上市櫃公司 6 月總營收衝上 3.35 兆元，月增 4.7%、年增 15.2%，為今年單月次高，僅次於 3 月，並為歷年最佳 6 月；上半年總營收達 19.16 兆元，年增高達 21.5%。

6. 兩岸半導體持續大擴產，推升設備工程廠同步走揚，6196 帆宣第 2 季營收創單季新高。帆宣截至 6 月底在手訂單衝高到 325 億元，超越去年營收 251 億元近三成，確立帆宣 2022 年營運續旺。受惠於半導體及面板廠加碼擴產，帆宣在手訂單達 325 億元，改寫新猷。

7. 封測大廠南茂（8150）12 日召開股東常會，通過每普通股配發 2.2 元現金股利。南茂受惠面板驅動 IC 及記憶體封測產能滿載，第二季合併營收 69.82 億元創新高，由於訂單應接不暇，南茂除了與客戶簽訂 2 年長約，上半年封裝及測試價格調漲 5～10％的漲價效應會在下半年發酵，加上下半年可望再調漲封測價格，對今年營運逐季創高抱持樂觀看法。

8.2609 陽明海運董事會 12 日決議現金增資訂定實際發行價格出爐，每股發行價為 182 元，創航運史上最高現增價格，採詢價圈購方式辦理現增發行 1.6 億股（16 萬張），以陽明 12 日收盤價 195.5 元計算，折價約 7％，陽明將從市場募集資金 291.2 億元。

