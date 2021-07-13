〈台股盤中〉台積電重登600元 電動車馬力夯 漲逾180點差1點「萬八」

美股三大指數續創收盤新高，其中道瓊勁揚逾 120 點，台股今 (13) 日也同歡，在台積電重返 600 元，電動車馬力夯，早盤最高大漲 184.99 點、一度來到 17999.32 點，距離「萬八」大關僅一步之遙。

台積電 ADR 上漲 1.72%，激勵現貨開盤直奔 600 元、漲 7 元，市值增加 1815 億元，攀高至 15.55 兆元，並貢獻大盤指數約 59 點，最高來到 602 元、漲逾 1%；其餘半導體股也強強滾，聯電漲近 3%，聯發科也走揚，迅杰、強茂、華東、盛群、凌通、新唐、祥碩都亮燈漲停。

電動車供應鏈個股股價及營收表現強勁，利多來自於大陸及美國重量級電動車大廠出貨量大幅成長且展望樂觀，帶動電動車族群、車用電子皆衝勁十足，怡利電、天宇、美琪瑪、茂達、笙泉、倚強科都飆到漲停板。

航運股早盤強勢開高，但獲利了結賣壓出籠，貨櫃三雄中，長榮率先翻黑壓低超過 1%，中櫃跌逾 6%，志信、宅配通、四維航、華航、長榮航、中航、新興、嘉里大榮都跌 2-5% 不等，摜壓航運類股指數翻黑。

鋼鐵王更是壓盤重心，運錩、彰源、聚亨最低打到跌停板，官田鋼、新鋼、燁興跌逾 8%，燁輝、盛餘、佳大、春源、允強等也都很疲弱，鋼鐵指數大跌超過 2%，成為拖累台股攻萬八的絆腳石。

整體來說，航運股今天雖然觸礁、鋼鐵股回軟，但電子股強勢接棒，電子股資金比重回神到 55%，在資金大挪移之下，加權指數最高衝至 17999 點，若要攻過「萬八」，傳產修正過後也要加入給力。