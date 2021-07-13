航運鋼鐵跳水壓盤 台股萬八乍現小漲33點收17847點

美股費城半導體指數收高，帶動台股今 (13) 日早盤一度勁揚逾 200 點，攻上 18018 點，改寫歷史新高，半導體、車用電子獲得買盤青睞，但高檔賣壓隨之出籠，航運、鋼鐵族群接連跳水，貨櫃三雄打入跌停，指數遭拖累一度翻黑，終場小漲 33.19 點，收在 17847.52 點，守住 5 日線，成交值 6563.75 億元。

資金積極轉進半導體族群，權王台積電持續獲得多頭青睞，強漲逾 2%，站上 600 元大關，收 607 元，為近 1 月來的高點，市值也回升至 15.7 兆元。

此外，日月光投控今天股價勁揚逾 3%，聯電、世界、環球晶、穩懋等也都在盤上表現；值得注意的是，高速傳輸 IC 廠祥碩 6 月營收表現不俗，今日在買盤追捧下，股價強攻漲停，達 1740 元。

航海王落難，成為空方狙擊標的，貨櫃三雄午盤後陸續亮燈跌停，其中萬海開盤大漲站回 300 元關卡，但隨即翻黑下挫，高低振幅將近 15%，終場收 258.5 元；此外，台驊投控、四維航、中航、中櫃、榮運等均落入跌停。整體運輸類股指數終場重摔 8.7%。

鋼鐵人同樣災情慘重，龍頭廠中鋼翻黑跌逾 3%，收在 36.5 元，聚亨、彰源、燁興、官田鋼、新鋼、運錩等多檔亮燈跌停，中鴻、春源、東鋼、威致、盛餘等也重挫逾半根停板。