波音787夢幻客機出現新問題 FAA禁止交貨

美國聯邦航空總署 (FAA) 在週一 (12 日) 表示，在部分尚未交機的波音 (BA-US)787 夢幻客機中，發現了新的製造品質問題，波音需要解決這些問題才能夠交貨。

FAA 表示，該問題存在於波音未交貨的部分 787 夢幻客機的機鼻附近，並且與墊片工序相關，波音需要在交機前對這些飛機進行修復。

FAA 表示，這個問題不會對飛行安全構成直接威脅，FAA 將根據數據來決定是否要對已投入服務的 787 進行類似的修改。波音目前大約有 100 架未交貨的 787 客機庫存。

最初在 5 月下旬時，FAA 便宣布要求波音暫停 787 夢幻客機的交貨，因為 FAA 還在等待更多數據，以確定波音的檢查方法是否符合聯邦安全法規。FAA 同時也發布了兩項適航指令，以解決在役飛機的生產問題。

波音在去年 8 月份時就曾表示，由於 2 項不同的製造問題，使用 787 夢幻客機的航空公司們，將有共 8 架飛機停飛。去年年底以來，波音的 737 MAX、787 夢幻客機持續遭受到電氣和其他問題困擾，在停飛了 5 個月後，才在 3 月恢復 787 的交機。

近期以來，FAA 持續針對波音的一些安全措施進行批判，並在 2 月份對波音處以 660 萬美元的罰款，原因是該公司未能遵守 2015 年的安全協議。

FAA 上月也曾表示，波音最新的雙引擎客機 777X，仍未準備好進行重要的認證步驟，當局可能要到 2023 年中以後才會批准 777X 客機。