波音737 Max有望飛回中國市場？傳中國有意進行飛行測試

彭博援引知情人士消息報導，中國官員有意對波音 (BA-US) 的 737 Max 進行飛行測試，使 737 Max 在停飛兩年後，燃起飛回中國市場的希望，波音股價應聲上漲逾 2%。

知情人士表示，有關 737 Max 在中國飛行測試的細節仍在擬訂當中，但討論結果顯示，737 Max 很有希望打破該國封鎖僵局。

另一名知情人士說，波音正派出由 35 名飛行員與工程師組成的代表團，接受數周隔離後，將於月底與中國監管機關會面。

中國的測試飛行意願對波音來說影響甚鉅，因為該公司正靠著 737 Max 商用市場回歸取得資金，以償還 640 億美元的債務。此外，美國噴射機生產長期中斷，也可能對美國總統拜登提振國內就業的承諾造成影響。

消息激勵波音周四股價上漲 2.15% 至每股 236.77 美元，但仍低於 2019 年 3 月 1 日衣索比亞空難事故前每股 446.01 美元的高點。

對於 737 Max 在中國試飛的可能性，波音並未給出正面回答，僅以聲明回應正與世界各地監管機構合作。

但即使完成試飛，中國的航空監管機構可能還需經數個月的審查才能定案是否解除禁飛令，倘若期間美中兩國間的貿易緊張局勢不斷加劇，要解除禁令恐怕還有一段漫漫長路。

中國間關機構今年 3 月表示，對 737 Max 有「重大擔憂」，包括設計變化、新飛行員培訓，以及兩起 Max 墜機是事故原因。但卻並未說明評估重新設計與清理飛機的時間為何比美國、歐洲、加拿大久，引發外界揣測與政治有關。

目前該機型已獲 170 多個國家核准復航。航太研究機構 Teal Group 的分析師 Richard Aboulafia 表示，冗長的審查時間與航空安全無關，是地緣政治因素。

本篇文章不開放合作夥伴轉載