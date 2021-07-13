拜登政府要求法院駁回司法部上訴 以終結Tiktok禁令訴訟

美國司法部先前曾因對 TikTok 禁令被法院駁回，而提出上訴。拜登政府周一 (12 日) 要求兩家聯邦上訴法院駁回這一上訴，意味著有關訴訟案件將告一段落。

上個月，拜登已宣布撤回前總統川普執政時所提出，有關 TikTok 和騰訊旗下 Wechat 的一系列行政命令，並且展開新的評估。商務部也在 6 月 22 日正式撤回了去年 9 月發布，有關禁止下載這些軟體及與相關公司交易的命令。

司法部周一表示，政府的法律挑戰現在沒有實際意義，因此要求美國哥倫比亞特區和第三巡迴上訴法院駁回其上訴。

拜登政府表示，它正在與已經提起訴訟的微信用戶的律師進行談判，討論「關於上訴的下一步適當步驟」。美國政府預計在 7 月 26 日前，將其決定告知法院。

不同於川普的做法，拜登在先前下令，指示商務部關注像 TikTok 這樣「可能影響美國國家安全」的應用程式，並在 120 天內提出評估建議。

商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 在 6 月 22 日時表示，商務部的審查才剛剛開始，將「基於證據」進行分析，最重要的目的，在於採取非常有力的措施，來保護美國人的數據不被外國對手收集和利用。