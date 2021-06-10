拜登撤禁令前 TikTok悄悄更改隱私權政策 

週三 (9 日) 多家外媒報導，美國總統拜登撤銷 TikTok 和 WeChat 禁令前幾天，TikTok 悄悄改變美國用戶的隱私權政策，允許蒐集用戶臉部及聲紋等數據。

美國有超過一億用戶的短影片平台 TikTok 週三迎來解禁，美國總統拜登 (Joe Biden) 週三宣布撤銷川普任內對 TikTok 和微信祭出的禁令，同時頒布一項新的行政命令，要求對可能引發隱私或國安疑慮的海外 App 進行更全面的審查。

外媒報導指出，拜登要求美國商務部依照近期出台的供應鏈安全規則，對與競爭對手國家相關的 App 進行評估，酌情採取行動，並為可能對國家安全或個人數據造成不可接受風險的情況，設立判定標準。

然而，在禁令解除前，TikTok 悄悄改變美國用戶的隱私權政策。

近期關於收集生物特徵數據的隱私權政策中增添：「我們可能會根據美國法律的定義，從您的使用者內容中收集如容貌和聲紋等圖像和聲音內容。如法律要求，我們將在任何此類收集之前向用戶尋求任何所需的許可。」

該聲明訊息模糊不清，沒有具體說明是考慮聯邦法律、州法律，還是兩者都是，但目前美國只有少數幾個州有生物識別隱私法，包括伊利諾州、華盛頓州、加州、德州和紐約州。

若 TikTok 只在法律要求的情況下請求同意，這可能意味著其他州的使用者不必被 TikTok 告知數據收集的情況。

TikTok 發言人稱，無法提供該公司收集生物識別數據計畫的更多細節，也無法說明該計畫如何與目前或未來的產品相結合。

報導指出，TikTok 此舉是為了避免再度陷入隱私權糾紛。

早前 TikTok 遭遇美國用戶集體訴訟，稱 TikTok 收集非常敏感的個人資料，追蹤用戶並進行精準廣告投放，今年 2 月 28 日 TikTok 母公司字節跳動最終同意支付 9200 萬美元和解。