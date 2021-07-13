三星推出車用CMOS產品 目標奪下更多市占

據《韓聯社》13 日 (週二) 報導，南韓三星電子 (005930-KR) 於 13 日宣布，該公司已展開車用鏡頭用途的 CMOS 影像感測器銷售。以往三星只專注在智慧型手機用途的 CMOS 市場，而這回正式揮軍車用 CMOS 市場、目的也是為了擴張其系統 LSI 事業的版圖。

三星新推出名為「ISOCELL Auto 4AC」的車用 CMOS 產品，而該產品也是三星車用影像感測器品牌「ISOCELL Auto」的第一款商品。感測器規格為 1/3.7 吋、120 萬畫素，可用於汽車環景系統或倒車鏡頭。

該產品也符合 AEC-Q100 Grade 2 規格，工作溫度範圍落在 -40°C 至 125°C 之間，還能有效降低 LED 光源的閃爍、有利於正確紀錄道路上的 LED 號誌。

三星為了車用 CMOS 產品研發出獨門的「CornerPixel 」畫素技術，即使在嚴苛環境下也能把死角減至最小，有助於駕駛人取得行車安全所需的正確道路資訊。

依照 Techno Systems Research 的調查數據，三星去 (2020) 年在全球的影像感測器市場以 19.8% 的市占率排名第二，只輸給市場龍頭的日本索尼集團 (45.1%)。而為了趕上對手，除了在智慧型手機用途的 CMOS 市場，三星也必須用心深耕車用 CMOS 市場。

三星表示，ISOCELL Auto 4AC 目前已經展開量產。而從 2021 年下半年起，在全球大型汽車製造商所推出的全新車款上頭、也將陸續採用該款產品。

未來三星也將擴張車用 CMOS 的產品線，目標奪下更高的市占率。