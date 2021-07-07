不讓三星專美於前 傳LG將切入蘋果LTPO面板供應鏈

科技網站 Appleinsider 周二 (6 日) 報導，面板大廠 LG Display 考慮投資新設備以生產低溫多晶氧化物 (LTPO) 面板，以利切入蘋果未來 iPhone 支援 120Hz ProMotion 的面板供應鏈，與三星一同較勁。

LG Display 和三星顯示器是蘋果 iPhone 系列的主要面板供應商，三星佔有最大供貨比例。南韓媒體 The Elec 先前報導，蘋果 (AAPL-US) 正計劃在 iPhone 13 旗艦機導入 120Hz ProMotion 的螢幕，這顯然促使 LG 對其生產計畫做出改變。

The Elec 周一報導，LG Display 正在與面板設備生產商 Avaco 洽談濺鍍 (Sputters) 設備的規格，該設備可用於生產 LTPO 薄膜電晶體 (TFT) OLED 螢幕。

不過，使用新設備 LG 需要轉換現有的 OLED 生產線，才能在 2022 年為蘋果提供 LTPO OLED ，但在蘋果批准設備前，LG 不會先行採購。LG 很有可能切入 LTPO ，因為 Avaco 向 LG 提供的 LTPO TFT 濺鍍設備，也是用於生產 Apple Watch 的 OLED 面板。

濺鍍設備是真空沉積機器，可加速將氬氣電離，並沉積在半導體晶片或玻璃、陶瓷上而形成薄膜，且該薄膜為透明、具導電的特性。

報告顯示，蘋果將在今年稍晚讓 iPhone 13 旗艦機採用 LTPO OLED，可能是 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max ，而 LG Display 和京東方則負責 iPhone 13 的面板。

The Elec 今年 3 月取得 UBI Research 報告報導，三星可能最快在上半年開始為蘋果生產 LTPO OLED 面板，與 Galaxy Note 20 採用相同技術。

傳統 OLED 採用低溫多晶矽薄膜電晶體 (LPTS) 技術，而 LTPO 技術能夠在提高螢幕更新率同時又能降低螢幕功耗，達到省電效果，不過製造工藝較為困難。