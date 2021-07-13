迎接微解封 七股鹽山安心「GO」台鹽生技邀您一起「夏日購」

臺鹽 (1737-TW)「七股鹽山」觀光園區微解封。睽違 50 多天，終於迎來開園的好消息! 配合中央政策 7 月 13 日起台南市各大景點、風景區將有條件重新開放，七股鹽山觀光園區將落實防疫管制，打造安全健康的旅遊環境。

臺鹽公司更推出夏日專屬限定「台鹽夏日購」優惠，一齊為民眾解除鬱悶心情，開心「GO 鹽山」，歡樂「夏日購」。

臺鹽七股鹽山位於台 61 線幸福公路上，有著特殊的曬鹽歷史和自然生態，是南台灣最具代表性的鹽業文化據點，也是民眾微解封後戶外舒緩身心的旅遊首選！適逢暑假期間，園方也呼籲遊客落實「戴口罩、量體溫、簡訊實聯制、手部酒精消毒、維持社交距離」共同攜手築起防禦陣線、安心旅遊。

臺鹽公司董事長吳容輝表示，7 月 13 日起微解封後，仍屬三級警戒，園方將落實入園遊客實聯制，進出管制採單一出入口動線控制人流，每日下午 4 時截止入園，遊客保持室外 1.5 公尺距離，容留量為承載人數 40% 為原則，鹽山登爬同時段人數則限至 30 人。室內展館暫不開放，生技門市、咖啡部除進行人數流量管制外，均限外帶，園區內禁止飲食，僅開放飲水為原則。並將增加環境清潔消毒頻率、廣播宣導保持戶外安全社交距離，設置防疫站等，加強防疫作業，共同守護民眾健康與安全。

為迎接微解封遊客的到來，臺鹽七股鹽山即日起至 9 月 12 日推出觀光門市「消暑一夏」優惠活動，只要消費台鹽產品滿 200 元以上即贈滿額禮黃金黑曜岩潔顏皂，並推出臺鹽好物百元專區、999 元專區及七股鹽山限定商品等多項優惠活動。七股鹽山觀光園區防疫期間相關休閒設施開放規定等相關觀光資訊及門市優惠活動，請至七股官網 http://cigu.tybio.com.tw，或洽服務專線 06-7800511 轉 49。

另外，為回饋消費者，即日起至 8 月 10 日止，全省台鹽生技門市「台鹽夏日購」活動起跑，特別推出今年甫榮獲 2021Monde Selection 國際品質評鑑銀獎的「綠迷雅珖瑍采系列」第二件 5 折，以及「關鍵錠熱賣組合」、「雙效益菌粉暢銷組合」等優惠方案，單筆消費滿 3500 元，即贈保濕活潤旅行組，讓民眾防疫期間增加體力、美麗加倍。另提供宅配服務，免出門即能安心消費! 更多超值優惠，相關產品訊息請參考臺鹽官網 www.tybio.com.tw 或洽客服中心 0800-230990。