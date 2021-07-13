〈焦點股〉下半年車市催油門 車電概念股發動猛攻

隨著歐美多國解封，燃油車、電動車市況明顯回溫，帶動車用電子強勁需求，相關零組件廠出貨也陸續報捷，車電族群今 (13) 日再度發動猛攻，包括強茂 (2481-TW)、凌通 (4952-TW)、欣銓 (3264-TW)、愛普 (6531-TW) 等多檔，盤中均亮燈漲停。

台股今天早盤強勢叩關萬八，一度勁揚逾 200 點，資金由航運、鋼鐵撤出，轉進電子族群，其中，車電概念股近來人氣居高不下，其中，二極體廠強茂噴出第二根漲停，達 116 元，續創新高。

IC 設計廠凌通、IC 測試廠欣銓、記憶體設計廠愛普，午盤仍亮燈漲停；怡利電、錩新、朋程、美琪瑪等車電相關族群，早盤也一度亮燈漲停，但隨著高檔賣壓出籠，午盤漲幅陸續收斂。

凌陽 6 月合併營收 7.15 億元，年增 32.68%；第二季營收 21.01 億元，年增 39.19%；上半年累計營收 38 億元，年增 49.37%。凌陽本業受惠車用資通訊娛樂系統出貨暢旺，車用 IC 也由後裝市場走向前裝，加上子公司凌陽創新及凌通加持，下半年營運看俏。

愛普 6 月營收 5.99 億元，月增 16.43%，年增 88.35%；第二季營收 16.33 億元，年增 48.6%；上半年累計營收 28.61 億元，年增 67.27%，6 月、第二季與上半年營收均創新高。除了物聯網相關產品動能持續強勁外，下半年車用 ADAS 晶片出貨可望進一步放量。