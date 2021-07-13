封裝需求旺 菱生6月較去年同期轉盈 每股賺0.2元

封測廠菱生 (2369-TW) 今 (13) 日公告 6 月自結，稅後純益 0.73 億元，年增 321%，每股稅後純益 0.2 元；受惠打線封裝持續供不應求，加上漲價效應，菱生 6 月較去年同期虧轉盈，單月獲利已達首季的 69%。

菱生為國內 NOR Flash、電源管理晶片 (PMIC) 與射頻晶片 (RF) 的主要封測供應商，在 5G、WiFi 6 應用起飛帶動下，相關晶片需求大增，菱生產能也供不應求，為全力支援客戶，公司自去年底開始進行擴產。

隨著新產能陸續開出，加上漲價效應，菱生隨著規模經濟效益顯現，營運明顯好轉，首季已由虧轉盈，每股賺 0.29 元，終結連續 10 季虧損。

菱生 6 月營收連 4 個月寫下歷史新高，達 6.88 億元，月增 4.99%，年增 68.21%，第二季營收 19.94 億元，季增 16.54%，年增 54.81%，累計上半年營收 37.05 億元，年增 44.18%。

展望下半年，菱生已接獲多家客戶長約訂單，產線全線滿載，且為因應客戶明年需求，將啟動新一輪擴產，預計第四季開出，今年整體資本支出將達 13 億元，較去年跳增 2 倍。