德微新產能開出 5、6月每股純益1.37元 賺贏Q1

二極體廠德微 (3675-TW) 今 (13) 日公告 6 月自結，稅後純益 0.37 億元，月增 54.17%，年增 236%，每股稅後純益 0.83 元，5、6 月合計稅後純益達 0.61 億元，年增 154%，每股稅後純益 1.37 元；受惠 6 月新產能開出，德微獲利顯著提升，近兩月每股獲利就賺贏第一季 1.02 元。

德微近期積極布局車用及高階電子產品，今年初開始擴增自動化產線、優化生產過程，隨著試機、驗證情形優於預期，2000 萬顆新產能提早在 6 月開出，且開出後就隨即滿載，也推升 6 月營收再度創高。

德微 6 月營收達 1.77 億元，月增 3.09%，年增 32.81%，以連 4 個月改寫歷史新猷，第二季營收達 5.19 億元，季增 15.59%，年增 25.36%，累計上半年營收達 9.68 億元，年增 21.36%，均雙雙創下歷史新高。

展望下半年，德微看好，自動化生產技術不僅有助車用產品客戶認證，與過去相比，也能更穩定提供一線客戶設定的製程規範要求，同時，透過達爾集團內部資源整合，德微也取得敦南車用零組件生產設備，將在本季起開始貢獻。

隨著車用產品布局效益顯現，德微今年首季車用產品出貨量已較去年倍增，營收比重也拉升至 5-8%，相較去年 3-4% 顯著跳增，下半年隨著集團資源整併效益顯現，全年車用比重將提升至 6-10%。